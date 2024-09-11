浴室寶｜沐浴期間不應開啟？可致天花滴水、發霉外還有「一壞處」
撰文：TVBS新聞網
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浴室的浴室寶（換氣扇）到底該不該開？有不少人都遇過洗澡洗一半，天花板突然滴下水滴，甚至因為浴室長期潮濕，造成天花板發霉的現象。日媒揭露，其實洗澡時建議將換氣扇暫時關閉，洗完後再打開30分鐘到1小時，改變小習慣就能預防黴菌滋生。
根據日媒《Hint-Pot》於早前報道，很多人習慣開着浴室換氣扇洗澡，但卻發現水滴從天花板滴下來，因此有些業者會建議在洗澡時「關閉換氣扇」。報道指出，尤其是在冬天，水蒸氣會在冰冷的浴室牆壁上冷卻，形成水滴滴落。且當打開換氣扇時，外部冷空氣被吸入浴室，降低了浴室內溫度，在短時間內更容易形成結露、滋生黴菌。
日本清潔專家伊藤真紀表示，為了防止浴室因結露而發黴，最好在洗澡時關閉換氣扇，洗完後徹底擦乾浴室內的水，然後開換氣扇約30分鐘至1小時讓浴室乾燥。如果浴室備有烘乾功能，也可以好好利用它。
伊藤真紀透露，之前曾遇過有一戶人家因為浴室換氣扇的換氣效果變差，就將整個換氣扇拆掉換新的，但當打開換氣扇的周圍區域時卻嚇壞她，因為發現有大量的積水，黴菌就長在周圍。
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她認為，換氣扇周遭的積水，甚至滴下的水滴，可能是因為管線配置不當、建築物老舊，或者施工過程中的失誤造成的，就像這戶人家的情況一樣。如果發現天花板不斷滴水，最好請專業人士進行檢查。
另外，若洗澡時使用浴室換氣扇，還有一個風險，就是空氣中飄浮的灰塵，可能隨着水蒸氣進入通風口。當潮濕的灰塵變重，就可能卡在通風管道內，當灰塵越積越多，就會造成通風效果降低，且更容易結露。因此專家也呼籲，務必定期清潔換氣扇及其周圍區域，以防止黴菌滋生。
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