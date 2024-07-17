移動風扇、抽濕機「這錯誤」最易犯！不只影響效能　嚴重更會漏電

台灣夏季潮濕悶熱，因此使用抽濕機、電風扇的機會也大增許多。對此，台灣電力公司就指出，這兩者搭配使用相對省電，但提醒大家，需要根據不同地方抽濕，並移動至插上電線的位置時，若一不注意讓電線被家電腳座壓住，恐造成漏電或走火意外，呼籲大家千萬別輕忽，同時也分享僅吹風扇就能涼爽又省電的4方法！



家電電線於被機器腳座壓住的情況，這不但影響效能，更可能造成電線外傷或內傷，甚至有漏電或起火的危險。（Canva）

台電在Facebook專發文表示，最近的天氣相當濕熱，所以不少人使用抽濕機、電風扇的機會都大增，當家中這裏熱那裏濕時，都需要將家電頻繁移動，而在過程中，難免會遇上長長的電線被機器腳座壓住的情況，這時即便家電照常運轉，效能也會變差，且一旦久壓，更可能造成電線外傷或內傷，甚至有漏電或起火的危險。

台電指出，電線外傷時，代表外部絕緣層破損，而包覆在電線外面的絕緣層，若因長時間重壓破掉，就很有可能讓裸露銅線相互接觸短路起火，進而造成漏電危險。

若電線內傷，則代表內部銅線斷裂，有時電線外層可能未破，但重壓也可能導致內部銅線受損，這時若內部銅線被壓到要斷不斷的狀況，恐因斷線處的導體截面積減少，使電阻值上升，導致電流流經時過熱，形成半斷線的短路現象。

因此台電提醒，移動電器時，務必注意別讓電線被壓住；抽濕機移動時也別忘了先將水箱水倒掉，並在收納電源線後，用機身把手移動，才能避免釀災，讓居家用電更安全。

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除此之外，台電也分享，在這悶熱季節裏，只要學會4招吹風扇撇步，沒有冷氣也能涼爽又省電。

台電教4招吹風扇省電好方法：

1. 打開窗戶：因為電風扇並無改變溫度的功能，只能把皮表的熱帶走，讓人覺得涼爽或是促進空氣循環，所以要打開窗戶才能增加空氣對流循環



2. 使用弱風或是較低風速。



3. 選擇有定時開關的電風扇



4. 選擇DC直流電風扇，定期清潔保養電風扇，隨時留意風扇運轉狀，若有異狀應盡快送修檢查。



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：吹電風扇不要直接開機！台電曝1動作快速降溫又省電，1NG習慣恐走火很多人不知道】