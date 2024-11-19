微波爐｜高溫加熱不代表可殺菌！清潔不周或養出超過700種微生物

在便利商店、辦公室或家裏，微波爐似乎都是必備的家電；然而平時不仔細清潔的話，使用時可能會有上百種細菌接近你的食物哦！



專家建議，每次使用完微波爐後，應進行簡單的清潔保養，如使用梳打粉、檸檬酸、紙巾以及一杯水來清潔微波爐。（Canva）

隨着微波食品的普及，微波爐已成為日常生活中不可或缺的電器，不論是解凍或加熱食物，使用起來都十分方便。不過，你知道微波爐內部容易暗藏大量細菌嗎？若未定期清潔，可能會有超過700種微生物滋生，專家更警告，不注意微波爐的衛生可能會增加罹患敗血症的風險。

微波爐成病菌培養皿？教你3步驟安心使用

近日，學者Manuel Porcar在《微生物學雜誌》（Microbiology Journal）上發表了一項研究，指出微波爐內的高溫環境無法有效殺死多數微生物，可能引發食物中毒。他在「廚房」、「實驗室」和「公共食堂」三種環境中進行實驗，使用10台微波爐後從轉盤和內壁採樣，結果發現無論在哪種環境下，微波爐內的細菌都顯著增加，且約有101種細菌株無法輕易被高溫消滅。

除了波爾卡的實驗，2023年西班牙的一項研究也指出，微波爐內部可能含有747種微生物，包括克雷伯氏菌、氣單胞菌和腸球菌。這些細菌無法在微波加熱過程中被消滅，若隨食物進入人體，可能引發食物中毒，甚至引起敗血症，進一步導致器官衰竭。因此，專家提醒大家應重視微波爐的清潔，以確保居家飲食的安全。

若想要有效降低微波爐內的細菌滋生，波爾卡建議可使用稀釋漂白水或酒精定期清潔；此外，每次使用完微波爐後，也應進行簡單的清潔保養，如使用梳打粉、檸檬酸、紙巾以及一杯水來清潔微波爐，這些平價又常見的清潔用品能幫助有效去除污漬外，還能防止細菌污染食物，減少健康風險。

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