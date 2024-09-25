小四男生稱鼻孔內有顆「大鼻屎」！醫生一檢查　發現是「這玩具」

一名小學4年級的弟弟，因流鼻水、咳嗽2天就醫，診治時弟弟突然說，「鼻孔裏面有一個巨大鼻屎，都挖不出來」，醫生一靠近，驚見物體表面雖然沾了鼻屎，但實體竟是絨毛玩具。



陳世璽實際一看，卡在男童鼻孔內的竟是「絨毛玩具的一部分」。 （Facebook / 耳鼻喉科 陳世璽醫師）

台灣耳鼻喉科醫生陳世璽分享，該位弟弟求診時小聲地說，鼻孔卡了顆巨大鼻屎，但實際一看是「絨毛玩具的一部分」。接着問弟弟「有沒有塞玩具進去？」對方堅定秒回「沒有」，眼見一旁的爸爸臉色越來越難看，「為了他回家之後的安全起見，我就沒有再追問下去。」迅速將弟弟鼻腔中的「黑色巨大鼻屎」取出。

陳世璽提到，最怕小朋友都不敢說，一直讓異物留在裏面。關於鼻腔異物，他解釋，一開始沒甚麼症狀，或是會有輕微流鼻水，然而一旦時間久了，有異物的那側就會開始產生單側的黃鼻涕、鼻異味、鼻塞和反覆鼻血等。

根據《ETtoday健康雲》報道，陳世璽受訪表示，若把異物塞進耳朵，會引發耳朵疼痛、聽力下降，當開始流出湯湯水水，表示發炎嚴重了；至於咽喉，疼痛感較明顯，會有流口水、咳嗽、嘔吐，嚴重時會吞嚥困難；異物進食道，則會造成胸口疼痛、流口水，多半會吞嚥困難。

在耳鼻喉科臨床上取出的異物中，大魔王非「鈕扣電池」莫屬！陳世璽說明，因電池碰到水分就會開始分解，裏頭成分為強鹼，腐蝕性非常強，一般要在2小時內取出。陳世璽提醒，千萬不要把任何東西放進體內，萬一沒有其他感冒症狀，而鼻子出現上述異狀，且為單側，一定要先想到有鼻腔異物的可能性。

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