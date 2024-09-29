家居風水｜窗簾太厚即自斷財運！7種擺飾影響運勢　鏡子勿對大門

以風水的角度來說，環境會決定了人本身的運勢。台灣命理塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專中表示，若是居住的地方髒亂，或是擺了不對的物件，可能會連帶運勢變差，這「7種物品」是家裏不宜擺放，可能會讓居住者的好運被擋在外面。



許多人在室內設計上，為了要增加空間感，會利用鏡子來當擺設，不過也要注意鏡子擺放的位子。（Canva）

1. 厚重的窗簾

家中的窗簾若是過於厚重不透光，像是把家裏的好運擋住了一樣。昏暗的室內光線也容易會讓人感覺到疲憊，甚至是缺乏動力，進而也可能影響到財運的聚集。而陽光也代表着能量及財氣，因此更應該盡量讓陽光照進屋內，且若是長時間不開窗加上厚重的窗簾，也可能會將晦氣困在室內，因此保持室內通風、採光對於家居的氣長和居住者的精神狀態都是相當重要的。

2. 出土的藝術品

有的人會在家中展示古老的藝術品，用此來提升家庭地位，整體看起來也會充滿品味及氣場。不過，這些來路不明的古物可能會攜帶不良的能量，不太建議隨意擺放在家中。如果能夠確定這些物品是家族傳承，是可以帶來一些祝福效果的。

3. 懸掛尖銳物品

有的人會在家中用武士刀或是風水劍來鎮宅擋煞，不過這些都不能將其從刀鞘中取出的，除了可能會不小心碰撞以外，還可能會有突然掉落的危險，導致許多人需要隨時注意安全性，進而影響到心情。

4. 露台玄關放雜物

露台和玄關在風水中都是聚氣和聚財的重要地方，如果這些地方堆滿雜物，不僅會影響到財氣流動，還有可能會讓正財神不進到家裏，而且若打開家門的第一眼都是雜物，心情上必然也會受到影響。

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5. 皮毛獸骨

不少人為了家裏面看起來氣派，而擺放皮毛獸骨當作裝飾，但並無法得知販賣的商人是如何取得這些物品的，更無法去理解動物生前經歷了甚麼苦難。這些不明的因素會帶來怨念及不安，影響到心境，甚至會徹夜難眠，白天的精神也受到影響。

6. 長刺或枯黃的植物

在家中擺放枯黃的植物，可能會帶來衰敗之象，因此在風水理論當中，這也被視為不吉利的象徵。另外，像仙人掌這種容易管理，但有刺的植物，通常是為了有目的地驅除一些不良的運勢或能量。因此，若要擺放植物的話，綠色健康的植物是一個更普遍且安全的選擇，因為它們有助於增添生氣及活力，而不會造成負面的風水影響。

7. 太多鏡子

許多人在室內設計上，為了要增加空間感，會利用鏡子來當擺設，不過也要注意鏡子擺放的位子。若是正對大門，可能會將福氣擋在門外，也有可能嚇跑財神爺，導致財運和事業運都受到影響。

此外，若是鏡子正對廁所，易讓人在處理事情方面變得固執，健康方面則會影響男、女生的生理健康。艾菲爾建議，平時可以用一塊布來遮擋鏡子，需要使用時再打開，以減少潛在影響。

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