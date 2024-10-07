性早熟｜男孩9歲生暗瘡、11歲前變聲不正常！需積極排除腫瘤風險

全球性早熟發生率女生是男生的10倍以上。由於女生性徵易觀察，往往8歲前有胸部發育就被帶來門診檢查。男生青春期一般9歲後開始啟動，第一個性徵是睪丸變大。但睪丸怎樣叫大？怎樣算有發育？大部分家長都不清楚，甚至許多男孩就診都是家長驚覺突然變聲，才意識到孩童有性早熟。



大部分家長都不清楚，甚至許多男孩就診都是家長驚覺突然變聲，才意識到孩童有性早熟。（Canva）

男生9歲前性徵發育 11歲前變聲需就醫檢查

台灣國泰綜合醫院暨內湖國泰診所小兒科主診醫生李翊誠表示，醫學定義男童9歲前有第二性徵發育（包含：睪丸變大、長陰毛、長青春痘）需要擔心男童性早熟。睪丸若直徑大於2.5厘米或體積大於4cc，就代表已經進入青春期。睪丸發育過1年後，會開始長陰毛、陰莖變長；3年過後陸續會開始變聲長喉結。台灣男童最早可變聲的實際年紀約12歲。以變聲這個顯著性徵變化估算，前後1年身高平均可達最大成長速率8-10厘米。

換言之，如果男孩年紀小且短期內長高達1年8-10厘米，家長需擔心接下來1年是否隨時會變聲。變聲進入第2年會進入生長減速期，1年平均長5-6厘米。變聲進入第3第4年後，則幾乎停止生長，骨齡密合達到成人身高。

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男女性早熟成因大不相同 男童性早熟須接受腫瘤評估

李翊誠指出，所有男童性早熟皆須接受腫瘤評估。女生幾乎是中樞性性早熟，當中90%為不明原因早熟，僅10%與腦部疾病相關；男生早熟60%為器質性病變週邊性性早熟需積極排除。而男生週邊性性早熟成因包含：

1. 不正常釋放雄性荷爾蒙：睪丸腫瘤、生殖細胞瘤、肝母細胞瘤

2. 不正常釋放腎上腺雄性荷爾蒙：腎上腺腫瘤、先天性腎上腺皮質增生症

3. 其他原因：嚴重甲狀腺低下、過度使用塑化劑或性荷爾蒙產品



而男生就算檢測出中樞性性早熟，其成因與女生不同，更需要積極排除腦部病灶，例如：中樞水腦、良性異構瘤（harmatoma）、腦下垂體腫瘤或生殖細胞瘤。病史也要確認是否有癲癇、腦壓增加造成的慢性頭痛與嘔吐、腦傷或感染、腦性麻痺等問題。

適切生長最重要 釐清病因把握治療黃金期

門診時常有家長抱怨男童在班上身材最矮，但仔細評估身高在全台灣男童卻是50百分位的情況。在羨慕同學長很高的同時，家長需反思孩子是否真的有問題 ？還是有問題的是別人？李翊誠在門診經常跟家長強調，適切生長遠比過度發展還要重要。過度發展常常與肥胖、性早熟有關。尤其男生性早熟，長過高的代價，背後常常隱藏器官或腫瘤等重大病灶。許多早熟的男童，都被拖延到變聲才帶來就診，不僅錯失健保治療的資格，就算接受治療效果也都會打折。

而就算不是腫瘤問題，並非所有的病人都適合青春期抑制劑（柳普林、達菲林）的治療。家長帶孩子看生長門診時，若被告知需要自費打生長激素或青春期抑制劑，請一定要詳細詢問該做哪些檢查、為何無法申請健保給付。沒有經過詳細檢查而盲目施打自費針劑，恐錯失治療嚴重疾病的黃金期。

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