偏食｜從小只吃薯條薯片！12歲少女體重合格　卻因營養不均失明

挑食容易導致營養不良。英國一名少女飲食失調症非常嚴重，從小只吃薯片和薯條。某日她的媽媽發現她昏迷不醒，緊急送醫後，得知長期營養不均導致女兒失明了。



英國一名少女飲食失調症非常嚴重，從小只吃薯片和薯條，結果因長期營養不均導致失明。（Canva）

根據《鏡報》報道，英國一名現年16歲的少女貝拉（Bella Mildons）患有自閉症以及飲食失調症，從小只吃薯片和薯條，拒絕其他食物。她的父母非常擔心，但由於醫生說貝拉的體重有達標，便沒有嚴格管束偏食問題。

然而到了12歲，之前總能自由活動的貝拉，開始經常撞到東西，某天她媽媽發現她昏迷不醒，立刻緊急送醫。雖然貝拉保住小命，但醫生丟出另一件令人震驚的消息：貝拉失明了。

長期的偏食讓貝拉的維他命A嚴重不足，進而導致失明。由於貝拉只吃薯片和薯條，這些食物的高熱量讓她的體重一直維持在可接受範圍內，但她其實病得很重。

貝拉媽媽現在全職照顧貝拉，表示如果及早正視貝拉的飲食失調問題，就可以預防她失去視力。

這種極端的偏食行為是一種罕見的飲食失調病症，稱為「迴避型/限制性食物攝取障礙症（簡稱為ARFID）」，患有這種疾病的人可接受的食物相當稀少，會導致營養嚴重失衡。

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另一組家庭也面臨同樣的困境。大女兒能正常進食，小女兒卻只吃雞塊和乾麥片，父母用盡各種方式：用貼紙賄賂、換餐具、把食物切成各種形狀等，都沒有效果。最終父母上網爬文，發現小女兒可能患有ARFID，帶去醫院進行心理檢查依然沒用，小女兒仍拒吃其他食物。

心理學家兼ARFID專家莫娜．漢森 (Mona Hansen) 表示，自 2013 年以來，ARFID已被認為是一種精神障礙，有些患者對食物有感官問題，可能和自閉症有關；或是對飲食缺乏興趣，這在過動症患者中很常見；也有些人可能在小時候吃東西噎到，大腦會將某些食物與「危險」聯繫起來，因此患上ARFID。

專家表示ARFID因人而異，因此任何治療計劃都必須針對患者量身打造，建議不要強迫ARFID患者吃東西，也不要偷偷在他們能吃的食物裏添加東西。可以讓患者看到你吃各種食物，如果他們願意，可以讓他們嘗試各種口味和口感。

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