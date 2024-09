罕見疾病｜她也不想這樣穿！7歲女童患紫質病　一曬太陽就起水泡

美國威斯康辛州一名7歲女童因為罹患罕見疾病,只要曬到太陽,皮膚就會起水泡甚至感染,因此她從來不能像一般孩子一樣在太陽底下玩耍,令父母十分心疼。



據《紐約郵報》(New York Post)報道,7歲的艾德琳(Adeline Tonhaeuser)無法像其他孩子一樣在白天外出玩耍。她患有一種罕見且嚴重的疾病「紫質症(porphyria)」,使得皮膚對紫外線格外敏感。

每當艾德琳要去學校或外出,都必須把全身從頭到腳包起來,避免陽光照射。一旦艾德琳的皮膚照射到陽光,就會馬上起水泡,連帶有感染和留下疤痕的風險。這樣的症狀讓艾德琳根本無法享受正常的童年,每當在外面都得包得密不通風。

紫質症是一種影響皮膚和神經系統的罕見疾病,據美國國家糖尿病及消化及腎病研究所(National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases)資料顯示,全美有20萬人罹患此疾病。不過艾德琳所患的是更罕見的先天性紅細胞生成性紫質症(congenital erythropoietic porphyria )。根據美國國家罕見疾病組織(National Organization for Rare Disorders)的數據,全球只有大約200個病例。

艾德琳在1歲半時診斷出患有這種疾病,她的爸爸庫特53歲才生下艾德琳,所以這對他們來說無疑是一大打擊。艾德琳的媽媽表示,因為罹患罕病,女兒很難交朋友,每當其他孩子在外面玩耍,她只能坐在教室看其他人玩。

爸媽為了保護艾德琳,改善了家裏裝潢,好確保女兒在家不會照到陽光。現在她的情況還算穩定,只要避免紫外線,每年進行兩次血液檢查,生活就不會受到太大影響。雖然不知道未來如何,但爸媽表示會繼續鼓勵艾德琳,讓她勇敢面對未來的挑戰。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】