濕疹｜入秋致濕疹復發？想緩解應從生活習慣入手 附２款改善湯水

入秋是濕疹好發及復發的季節，此時，長者及小孩的皮膚較薄及弱，而平素皮膚易過敏及乾性皮膚的人，也易出現「身痕」問題。這是因為秋日空氣中的濕度明顯減少，再加上香港的秋日仍然非常炎熱，不能不開冷氣，這令到皮膚乾上加乾，便容易出現因乾燥而引致的搔癢問題，而濕疹患者的「周身痕」情況更為突出，導致皮膚痕癢及濕疹問題惡化或復發。另外，濕疹是常見皮膚病，患者對季節的變化極為敏銳，每逢轉換季節之時，便是濕疹好發的高峰期。

本文作者：許懿清中醫師



最近多了一些在春夏季病情很穩定的濕疹患者求診，原因是秋日乾爽的氣候對他們的皮膚來說並不友善。這類常在秋冬復發或惡化的濕疹多屬「乾性」濕疹，這型濕疹患者的皮膚最怕「燥」，秋季燥邪當道，會令到他們的濕疹症狀加重，經常周身痕癢這個典型的濕疹疾狀常於此時纏繞著他們。若不在初秋之時處理好皮膚乾這個「小」問題，進入深秋及隆冬後麻煩就會很大。

患濕疹的小孩常會因為生活習慣或環境因素，導致他們的濕疹症狀在秋天時變得嚴重。需要留意，別用太熱的水沖涼，不用沐浴露、香皂、香水、含有致敏成份的皮膚護理產品；宜選用不含鹼性、香料、致敏成份及防腐劑的潤膚膏及潔膚產品；沖涼時間不能長，洗澡後應立即塗抹護膚霜。

亦應戒吃辛辣、煎炸、生冷、燥熱及濕毒食物，如：喝薑茶、打邊爐、燒烤，炸薯條、炸雞等，煎至「脆卜卜」的豬扒、魚等，薯片、蝦條等香口零食；冰水、雪糕、凍飲等，海鮮、羊肉、花生等。宜多吃蔬果、多飲水，吃新鮮、天然的食物；保持大、小便暢；要有充足睡眠及適當的體育鍛鍊。

患者也需減少接觸刺激皮膚的物質，如不穿由不透氣材質所造的衣物，少穿過於緊身的牛仔褲，別穿劣質衣物，因為這些劣質衣物的製作差劣，常用不合標準的染料及化學物質來處理衣料，製衣場所的衛生惡劣。宜多穿棉質、絲質的衣服，宜選購以天然染料染製的布料製作的衣物，對防止病情惡化及復發很有幫助。

秋天皮膚乾癢 教你２款湯水 助緩解小兒濕疹

以不是一些有助緩解小兒濕疹的湯水，可以舒緩秋燥、潤肺從而改善皮膚的乾癢問題。這些湯水的食材均是以滋潤、化燥、養陰、護肺為主。在中醫理論中，肺主皮毛，肺最怕燥，肺燥則會影響皮膚，令皮膚易出毛病，對小孩來說，挑選食療食材的原則是柔潤溫養，溫而不熱，涼而不寒，不傷陰為重。無論小孩或成人，在秋天多喝些蜜糖水，薄荷茶、蔗汁，多食雪梨、無花果、海蔘、百合等都可以減少身體為燥邪所傷的程度。

羅漢果南、北沙蔘玉竹瘦肉湯

材料： 羅漢果(中)一個、南、北沙蔘各1両、玉竹1両、蜜棗4枚、陳皮一小塊、瘦肉一斤、鹽少許、水2500毫升

煮法：

1. 羅漢果去殼取瓤留用。瘦肉切塊、汆水。陳皮浸軟刮淨內瓤。南、北沙蔘、玉竹浸水2小時，水不要。

2. 全部材料（鹽及羅漢果除外）加水以大火煮滾，轉文火煮1小時，加羅漢果煮20分鐘，加鹽調味即成。

​雪梨雪耳百合糖水

材料： 雪梨4個、乾雪耳2朵、乾百合1両、無花果6枚、冰糖1両、水2000毫升

煮法：

1. 雪梨洗淨、去芯，切塊狀。雪耳浸軟身，洗淨。乾百合浸水2小時，水不要。無花果對半剪開，有助出味。

2. 全部材料(糖除外)加水以大火煮滾，轉文火煮1小時，加糖煮至糖溶即成。

除上述兩款湯水之外，尋常的西洋菜瘦肉湯，菜乾豬骨湯、羅漢果茶等都很適合秋天飲用，不管你有沒有皮膚毛病都啱飲。

本文資料獲許懿清中醫師授權轉載