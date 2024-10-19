兒童走失｜只叫8歲兒子照顧6歲弟弟！大意爸爸知驚報警求助尋孩子

中國一名二寶爸帶孩子出門散步，竟然將孩子留在社區遊樂場，自行去跑步健身，回來時發現兩個孩子都失蹤了，急忙報警求助。民警幫忙找回孩子後，對這名不負責任的爸爸進行了批評。



近日，中國一名二寶爸差點弄丟兩個孩子。（微博截圖 / @我蘇特稿）

據《江蘇城市》頻道於10月12日報道，近日，江蘇省蘇州的陸先生報警稱，他晚餐後帶2個兒子出門散步，後者經過社區遊樂場時要求去那裏玩，於是他讓8歲的大兒子照看6歲的小兒子，自己在社區跑步健身。

當晚8點40分，陸先生跑完步回到遊樂場，發現兩個孩子都不見了，而他們身上沒有任何通訊工具，於是報警求助。

監視畫面顯示，陸先生將兩個孩子留在遊樂場玩耍。（微博截圖 / @我蘇特稿）

警方隨後聯繫物業並調取監控記錄查看，終於在凌晨時分在社區道路上找到了這兩名丟失的孩子，他們身旁還有一個玩伴。

原來兄弟兩人在遊樂場玩時碰到一個好朋友，便到了他家裏玩，直到凌晨小夥伴送他們下樓，正好碰到尋找他們的警察。（微博截圖 / @我蘇特稿）

據警方介紹，當時兄弟兩人在遊樂場玩的時候，碰到一個好朋友，後者邀請他們去家裏玩，兩兄弟就同意了，跟去小夥伴家中玩得十分開心，一直到凌晨才想起當時和爸爸說好在遊樂場等，於是小夥伴送他們下樓，正好碰到尋找他們的警察。

警察將兩兄弟交給陸先生後，對他進行了批評教育，並提醒廣大家長，照看孩子時務必專心，不要讓孩子離開自己的視線，以免發生悲劇。

這一新聞登上新浪熱搜後，內地網友紛紛批評陸先生：

．「哥哥也只是個孩子啊，怎麼能照顧兩個人呢？」

．「沒有危險的時候，爸爸就是最大的危險」

．「沒責任心」



還有網友質疑跑步是藉口：

．「故意的，就是不想照顧孩子」

．「別是出去約會了吧」



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