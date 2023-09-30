老婆偷睇老公電話　才知奶奶這麼嫌棄她　網民卻錯重點大讚老公

「婆媳關係」是許多婚姻當中萬年無解的問題，生活習慣、價值觀念等，都可能加深婆媳之間的隔閡。



一名網民分享自己在另一半手機裏，看到奶奶對自己的嫌棄，讓她感到十分低落。

被奶奶這樣嫌棄雖令人傷心，但有這樣的老公呵護，也是一種安慰吧！（按圖了解）

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事主在Dcard感情版發文表示，某天老公的LINE一直跳出訊息通知聲，正在幫小孩洗澡的他叫事主幫忙看一下。沒想到除了工作訊息之外，她還看見訊息被關靜音的奶奶在找老公，「不看還好，一看傻眼。」

對話紀錄中，奶奶曾對老公表示，「你老婆很誇張。來我家吃飯等我煮又要我洗碗筷，都不用幫忙一下嗎？」老公告訴她，很多菜都是他們帶來的，奶奶只煮了湯，「明明妳自己說怕她洗不乾淨，叫她不用洗的。」

還有一次，奶奶又向老公抱怨，「你老婆又買甚麼東西寄回家了，不要一直亂花錢」，老公跟她說，「那是妳的保養品，妳上次說想要她就買了」，結果奶奶居然沒禮貌的回覆「喔」，不過老公也不甘示弱的回她「喔甚麼」。

除此之外，奶奶還多次想支開事主。例如有次奶奶問老公要不要逛夜市，老公說「我問問老婆」，奶奶居然回覆，「幹嘛問她，她去誰帶小孩？」老公表示，不然他在家帶孩子，讓老婆陪她去逛，奶奶竟然無情回他「車坐不下」，老公則又帥氣反問，「我去就坐得下？ 」

事主表示，前面紀錄被刪掉，所以她不知道奶奶還說過甚麼，「不知道原來我這麼惹她厭，現在不曉得要怎麼面對我奶奶。」後來詢問老公怎麼從來沒跟她說過這些，老公說，「妳知道的話一定會心情低落。」事主也承認，「確實，非常的低落。」

網民紛紛在底下留言安慰事主，並一致認為老公的回應很棒，要她不要在意奶奶：

．「老公讚爆，真的嫁對人」

．「老公很棒喔，回話方式極度舒適」

．「至少老公很保護你挺你，這樣就夠了」

．「如果是我看了會很欣慰欸，先生的部分，你有個很挺你的隊友，在意這個就好了喔」

．「珍惜妳先生，捨棄妳奶奶」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】