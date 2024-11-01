「一人一花」計劃2024/25 一文了解矮牽牛特徵+種植技巧

撰文：江燿良
出版：更新：

為推廣校園綠化運動、提高學生綠化意識及培養他們對種植的興趣。康文署每年都會舉辦「一人一花」計劃，參加計劃的學生可獲派發一株花苗。2024/25「一人一花」計劃的主題花是矮牽牛，為了能順利開花，快來了解一下矮牽牛的特徵和種植貼士，學習矮牽牛的護理須知和換盆步驟吧！
資料來源：康樂及文化事務署 綠化香港運動、YouTube 101 academy入門教室

基本資料

矮牽牛又叫碧冬茄、番薯花，隸屬於茄科矮牽牛屬的多年生草本植物，不過一般作一年生時花栽種。它的枝條十分柔軟，全株披柔毛，具匍匐、半藤本的屬性，葉片則呈卵形。雖然矮牽牛名稱有「牽牛」二字，但與旋花科牽牛花並不是同一種植物，只是花型都為喇叭狀。矮牽牛是雜交培育出來，所以花色豐富，包括紫色、紫藍色及粉紅色等，加上花期長，適合用來裝飾花壇。

（圖片來源：YouTube 101 academy入門教室）

生長習性及護理

矮牽牛對乾旱比較敏感，要注意讓土壤保持濕潤，但又不能積水。另外矮牽牛喜愛充足的日照，但新上盆的植物並不可以讓陽光直曬，應把小苗放在有遮蔭的地方種植一、兩星期，之後再放在光線充足的地方栽種。如果沒有充足的陽光，可盡量放在近燈光的地方，每天光照4至8小時，否則植物難開花。此外要進行適當的修剪，除了剪除枯枝、枯葉及殘花外，葉面過於茂盛亦要修剪，讓植物保持通風，減少病蟲害。

種植矮牽牛需要準備物品

4至6吋的花盆
盆底碟
盆底墊（可以洋葱蒜頭袋、生果網代替）
花釗/膠匙
花壺
培植土

花盆注意事項

1. 參加計劃的學生每人都會收到小苗，但苗格小，需要為它搬上盆
2. 花盆的大小會直接影響到植物生長，矮牽牛生長快速，適合在4至6吋花盆中種植適合由小苗種至開花
3. 花盆物料沒有限制，但盆底一定要有去水孔，有孔才能去水，不然就會把根部浸爛

上盆步驟

1. 先放盆底墊，讓上盆步驟較為乾淨
2. 預備小苗，如果看到小苗已開花，記得要剪掉，否則會令它過度消耗影響生長
3. 把苗格和泥膽分開，千萬別用力拉扯，可以用V字手勢夾住小苗接近泥面的部分，倒轉苗格輕輕捏一下
4. 接下來加泥移苗，最好種至新花盆突出的水位線，預先在泥膽底部距離花盆底的高度放入泥
5. 將小苗置於花盆正中，用一隻手扶住小苗，將四周空間用泥填滿，填泥時不要用力壓實泥土，以保持疏鬆透氣
6. 用手輕拍花盆邊，或放在枱面晃幾下，再用泥補充下降了的地方
7. 第一次澆水先澆一個圈，讓泥土吸收水份，然後再澆一次，直至見到盆底有水流出為止

澆水小貼士

1. 每天檢查泥土
2. 用手摸、用眼看
3. 泥土轉乾才淋水

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