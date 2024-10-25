入秋｜四種常見入秋食物 助健脾解渴 中醫推介2款秋天滋潤食療

隨著秋天的到來，街上傳來陣陣烤紅薯的香氣，食後更覺得胃中暖和。那麼，在中醫角度中，食紅薯有什麼好處？正所謂「不時不食」，秋天的應時食物南瓜、栗子可配搭什麼食療？

本文作者：博愛醫院譚詠欣中醫師



蕃薯：可健脾補虛 主治脾胃虛弱

番薯肉色黃，中醫角度認爲，黃色主脾土，而食用部分為地下的根塊，對應人體的脾土，故蕃薯能健脾、補虛，主治脾胃虛弱等病。紫色外皮的蕃薯有補腎陰的作用。但需注意如進食過多的紅薯，會易腹脹、噯氣和頻頻矢氣。

南瓜：溫味甘入脾 補中益氣

從蕃薯肉色黃能推測，南瓜肉也有健脾的作用。南瓜肉性溫味甘入脾，補中益氣。有趣的是，同根生的南瓜葉性涼，有清熱解暑之功。《本草綱目》曾提到：「南瓜不可與羊肉同食。令人氣壅。」因羊肉性熱溫補，與南瓜肉一同進食，溫補太過，則易使人腹脹、便秘。同時注意不可長期服用，會助長脾胃濕熱。

栗子：性溫味甘 治脾胃虛寒

栗子為中國的五果之一，性溫味甘，能治脾胃虛寒。栗子有「腎之果」之稱，有補腎、強筋骨之效，唐宋八大家蘇轍曾以鮮栗子治療自己的腰腿疾病，更寫下《服栗詩》指導世人，強調栗子補腎之功。

石榴：生津止渴 解咽燥口渴

石榴原產地為波斯一帶，可生津止渴，解咽燥口渴，適合在秋天容易目澀口乾、皮膚乾癢體質之人。石榴性溫，多食易生口瘡；另外石榴也有固澀收斂的效果，因此容易便秘的人不可多食。

2款秋天滋潤食療

以下附上2款秋天滋潤的食療，做法十分簡單，建議周末的空餘時間可備。

小紅薯糖水（2人份）

材料：紅薯2個、生薑2片、紅棗6粒、紅糖適量、水適量

做法：

1. 紅薯切塊沖洗。

2. 將紅薯、生薑、紅棗翻炒至微焦黃。

3. 加紅糖及適量水，中火煮沸後小火煮25分鐘，直到紅薯軟糯。

懶人南瓜小米粥（2人份）

材料：南瓜300克、小米100克、水適量

做法：

1. 南瓜洗淨去皮切塊，小米洗淨。

2. 加入適量水煮沸，加入小米和南瓜。

3. 大火煮沸後轉小火煮至小米軟爛。

認識秋天的應時食物，懂得如何養生，讓秋季滋潤一點。

博愛醫院譚詠欣中醫師

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