皮膚乾燥｜個人體質導致乾燥？中醫師教你三種調理方法 改善痕癢

臨近秋冬季節，肌膚乾燥，敏感泛紅是困擾不少人的問題。輕則用最簡單的護膚品便能解決，重則症狀非但不能緩解，反而日漸加重，一發不可收拾。

本文作者：博愛醫院 陳麗詩中醫師



中醫學理論認為皮膚、顏面反映著人體內在健康狀況。陰陽調和、氣血充盈的人看上去容光煥發，皮膚透出自然光澤。如果長期陰陽不調、氣血不足，寫在臉上的必然是任何化妝品都掩蓋不了的病容。

因此，我們的皮膚健康須從內而外來呵護。以下帶大家從中醫方度瞭解皮膚乾燥問題， 以及由食療入手，徹底解決肌膚根源問題。

一、皮膚乾燥的原因

在中醫理論中，皮膚乾燥有內因與外因之分。外在環境轉變是疾病的誘因，但個人體質是發病的基礎。

1. 風邪侵襲：

季節轉變時，外在環境中的風邪容易侵犯身體，會導致皮膚表面出現乾燥、瘙癢等現象，特別是在秋冬、冬春季節轉接時多見。

2. 血虛：

體內血液不足，無法濡養肌膚，造成皮膚無光澤、乾燥。常見伴症包括 頭暈、心悸、面唇淡白等情況。

3. 陰虛內熱：

津液不足、陰虛虛日久產生內熱的話，則見泛紅、脫屑、搔癢，亦可伴隨口燥咽乾、心煩失眠等症。

二、中醫調理方法

1. 飲食調整：

◦ 多吃滋陰潤燥的食物，如梨、銀耳、蜂蜜等。

◦ 減少辛辣、油炸食物的攝入，避免加重內熱。

2. 中藥療法：

◦ 可選用養陰生津的中藥，如知母、麥冬、百合等，根據個人體質進行調配。

◦ 補血藥物如當歸、紅棗，可以改善血虛引起的皮膚乾燥。

3. 生活習慣：

◦ 保持充足的水分攝取，避免長時間暴露在乾燥的環境中。

◦ 定期運動，增強身體免疫力，注意保暖，預防風邪入侵。

三、食療建議

以下是幾個滋潤湯水的簡單食譜，適合改善皮膚乾燥的情況：

1. 銀耳燉雪梨

材料：

銀耳15克、雪梨1個、冰糖適量、清水 500毫升

做法：

1. 銀耳提前泡發，去掉根部，撕成小塊。

2. 梨去皮切塊，備用。

3. 將銀耳和清水放入鍋中，煮沸後轉小火煮約30分鐘。

4. 加入梨塊和冰糖，繼續煮15分鐘，至梨軟爛即可。

2. 花生眉豆煲豬腳湯

材料：花生100克、眉豆50克、陳皮10克、豬腳一對、鹽適量

做法：

1. 將花生、眉豆、陳皮洗凈，用清水浸泡半小時。

2. 將豬腳去除毛洗凈，切成塊。

3. 全部材料放入鍋內，加入水，大火煮沸後，小火燉煮兩小時

4. 最後以適量鹽調味即可。

3. 沙參玉竹銀耳湯

材料：沙參、玉竹、銀耳各20克、蘋果1個

做法:

1. 銀耳提前泡發，去掉根部，撕成小塊。

2. 蘋果去核切塊，將所有材料洗淨。

3. 加入水慢火煮約1小時即可。

這些食譜簡單易做又非常美味，大人小朋友都喜歡! 當然，食療養生不是一蹴而就的神奇療法，需要持之以恆，方可慢慢見到效果。

小提示

* 保持身體水分:每天攝取足夠的水分，有助於整體滋潤效果。

* 定期調整飲食:根據季節和個人身體狀況調整飲食，滿足不同時期的需求。

* 如果症狀持續或加重，建議尋求專業中醫師的診斷與治療。