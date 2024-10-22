腸病毒｜與流感怎分辨？醫生點出「3大差異」半天內發燒多為流感

開學之後，因為在學校群聚，像是流感跟腸病毒這類傳染病都會進入流行期，這兩種呼吸道疾病，症狀有相似的地方，很多人分不清楚。對此，台灣耳鼻喉科醫生解答流感與腸病毒的症狀差別，供大家參考。



流感感染後，患者會感到極度疲倦和虛弱。（Canva）

台灣輔大醫院耳鼻喉科主任胡皓淳醫師發文衛教流感及腸病毒的症狀，兩者主要差異在症狀發展速度、影響區域和是否有皮疹及潰瘍，胡皓淳提醒，無論是哪種疾病，若是發現孩子不舒服，請家長務必盡快帶至就醫。

流感的症狀

1. 突發高燒

跟腸病毒一樣，流感通常會導致突如其來的高燒，體溫可達39°C或更高，這種高燒一般伴隨寒顫和全身不適感。

2. 劇烈頭痛

感染流感時，頭痛通常比較劇烈，可能會影響到日常活動，讓人感到疲憊和困擾。

3. 肌肉疼痛和關節痛

流感常常引起全身肌肉和關節的疼痛，這種疼痛感，會使患者感到非常不舒服。

4. 喉嚨痛和咳嗽

然流感主要影響呼吸道，但喉嚨痛和乾咳也是常見的症狀。這些症狀可能會持續幾天到幾週。

5. 疲倦和虛弱

流感感染後，患者會感到極度疲倦和虛弱，這種狀態可能會持續很長時間。

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腸病毒的症狀

1. 發燒

腸病毒感染也會引起發燒，但通常這種發燒的程度，和持續時間，不如流感那麼劇烈。發燒通常在38°C左右。

2. 口腔潰瘍和喉嚨痛

腸病毒常常導致，口腔內的小潰瘍，這可能會引起喉嚨痛，和進食困難。這些潰瘍通常在口腔、舌頭和喉嚨部位出現。

3. 皮疹

腸病毒感染可能會引起皮膚上的紅疹，特別是在手掌、腳底和臀部等部位，這些皮疹有時會伴隨搔癢和紅腫。

4. 腹瀉和嘔吐

腸病毒感染常常導致胃腸道症狀，如腹瀉和嘔吐。這些症狀會影響到，患者的飲食和水分攝取。

胡皓淳提到，流感的症狀通常突然發作，發燒和其他症狀，會在半天一天之內，就迅速出現。而腸病毒感染的症狀，一般會逐漸出現，可能會先有輕微的不適，然後在兩三天後，逐漸加重；關於影響區域，流感主要會影響呼吸道，而腸病毒則會影響口腔、咽喉以及胃腸道等部位；另外，皮疹和潰瘍 ：這是最明顯的分別，如果有皮疹或口腔潰瘍，通常更有可能是腸病毒，而不是流感。

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