皮膚乾燥｜秋天乾燥易誘發濕疹 中醫教兩湯水清熱潤燥

濕疹｜踏入秋季，空氣便會變得乾燥，首當其衝便會影響我們的肺臟。肺為嬌臟，喜潤而惡燥；而肺主皮毛，能溫養皮毛、調節汗孔開合及護衛肌表的功能，皮毛得肺的精氣來滋養及溫煦；而當肺失津潤時，宣發與肅降的功能受到影響，使氣血津液不能順利布散全身。皮膚便會失去潤澤而乾燥，津血虛使風易生，長久之下便容易誘發乾燥型濕疹。

本文作者：陳志勇醫師



濕疹本身是一種過敏性炎症皮膚病，相當于我們中醫濕瘡，濕疹本身的特點一種慢性反覆性、非感染性的皮膚炎，以搔癢、發紅、水泡、結痂和脫屑為表徵。濕疹常見皮損位置對稱分布而且搔癢難耐的「異位性皮膚炎」中醫叫四彎風，初期大多可在頭臉、頸、手肘內側膝蓋後側、和臀部發現，於四肢彎曲處最為常見。另外有濕潤滲出傾向，在手掌腳掌總是冒出一堆小水泡的「汗皰疹」中醫叫鵝掌風。又有因接觸染髮劑或甚至陽光而發炎的「接觸性皮膚炎」中醫會根據其接觸物的不同而有不同名稱。如因漆刺激引起者名「漆瘡」，因貼膏藥引起的名「膏藥風」，因接觸馬桶引起者稱「馬桶癬」等；或又有因皮脂腺分泌降低且常見於秋冬季的乾燥型濕疹等，都是屬於濕疹的範疇。

濕疹可分為急性、亞急性同慢性三種。急性濕疹以丘療為主有滲出傾向，慢性濕疹以苔蘚樣變為主。

而濕疹病因通常可見是外因及內因的相互影響而造就病的形成 。内在因素可見稟賦不耐，飲食失節或過食辛辣動風之物致脾胃受損，失其健運，濕熱内生，而又兼外在因素的刺激如：氣候改變，陽光，汗水，乾燥，動物毛髮，植物，化學物質等等的外邪刺激，内外兩邪相搏，风濕热邪侵襲浸淫皮膚所致。

急性濕疹多以濕熱

濕熱浸淫證：發病急，皮膚潮紅灼熱、痛癢無休、滲液流水，身熱、心煩、口渴、大便硬、小便短赤。

亞急性濕疹多見脾虛濕戀

脾虛濕蘊證：發病較慢，皮膚潮紅痛，抓癢後糜爛滲出，可見脫屑，食慾差、疲倦、腹脹、便溏。

慢性見病久耗傷陰血致血虛風燥

血虛風燥證：病程長，皮膚色暗或色素沉著，痕癢甚，色膚粗糙肥厚，口乾、不欲飲、食慾差、腹脹。

濕疹忌口

除了天氣上，濕疹患者還需要注意飲食，忌口便成為患者日常生活的一部分。然而各式各樣的美食的均容易刺激或誘發濕疹，如鵝鴨牛羊、榴槤芒果、海鮮等，容易使得濕疹患者病情變得反覆難癒，同樣是可免則免。

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推介2款針對秋冬乾燥型濕疹的湯水比大家

1.百合玉竹生地湯

材料：百合20克、玉竹20克、生地30克、陳皮一角。

功效：滋陰潤肺 安神涼血

2.雪耳麥冬雪梨水

材料：雪耳12克、麥冬15克、雪梨2個、蜜棗3粒

功效：滋陰生津 清熱潤燥。

最後提醒大家，洗澡亦是濕疹患者特別需要注意的地方，不少濕疹患者習慣以較熱的水沖洗患處以止痕癢，但此法等同抓癢般刺激皮膚令濕疹更難康復，建議可以用和暖水代替熱水洗澡。另外洗澡後亦需塗潤膚液，減少水份流失所致的皮膚痕癢。