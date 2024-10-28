秋冬進補｜蕃薯栗子南瓜有效滋補養陰、增強抵抗力 附5款補身食療

在中醫理論中，秋天是一個重視養陰生津，滋肺潤燥的季節。由於秋季氣候乾燥，人體容易因為津液不足而出現乾燥的症狀，如皮膚乾燥、咳嗽、咽喉乾燥等。選擇適合秋季進食的食物可以幫助潤燥、補氣養血，增強抵抗力。蕃薯、栗子和南瓜這三種食物在秋天具有特定的中醫功效，既能滋補養陰，又能幫助應對秋季的氣候特點。

本文作者：香港註冊中醫師趙仕祥博士



1. 蕃薯（地瓜）

性味：

蕃薯性平，味甘，入脾、胃經。在中醫理論中，甘味有滋補的作用，尤其適合補脾益氣。蕃薯具有補中益氣、健脾養胃、通便的功效。它富含膳食纖維，可以促進消化，幫助腸胃蠕動，對於秋季因乾燥引起的便秘問題特別有幫助。

功效：

秋天是人體陽氣收斂、陰氣增長的季節，脾胃在這一時期容易受到影響，特別是那些脾胃虛弱的人容易出現消化不良、食慾不振等問題。蕃薯作為一種易於消化、健脾益氣的食物，能夠幫助改善脾胃功能，增強身體對食物的消化吸收。同時，蕃薯的潤腸通便作用可以幫助應對秋季乾燥引起的便秘，保持腸道健康。

2. 栗子

性味：

栗子性溫，味甘，入脾、腎經，具有補腎健脾、強筋健骨的功效。栗子是補養腎氣的好食物，特別適合老年人和體質虛弱者食用。它還有補脾益氣的作用，有助於改善脾虛所導致的乏力、食慾不振等症狀。

功效：

在秋天，人的腎氣容易受到影響，因為這個季節的氣候轉涼，人體陽氣逐漸收斂。栗子作為補腎健脾的食物，能夠幫助強化腎氣，保護身體抵禦寒冷的能力。栗子還能健脾，適合脾虛的人食用，幫助改善體力不佳和消化功能低下的問題。

此外，栗子富含碳水化合物和多種維生素及礦物質，對於秋季養生有很好的養胃健脾作用。特別是對於那些體質虛弱、需要補充體力的人士。

3. 南瓜

性味：

南瓜性溫，味甘，入脾、胃經，具有補中益氣、潤肺化痰的功效。它能夠補養脾胃，尤其適合那些脾胃虛弱、消化功能不良的人食用。南瓜還具有一定的潤肺作用，對於秋季的乾燥氣候引發的呼吸系統不適有一定的緩解作用。

功效：

秋天的乾燥氣候會使肺部容易受到燥邪侵襲，導致乾咳、咽喉不適等症狀。南瓜的潤肺化痰作用可以幫助改善這些問題，特別是對於那些容易出現乾咳、痰少的人來說，南瓜是一種很好的潤肺食材。此外，南瓜對脾胃虛弱者也十分有益，能夠補充能量、促進消化，對秋季容易出現的食慾不振和消化不良有幫助。

南瓜還富含胡蘿蔔素、維生素C和膳食纖維，這些營養素能增強免疫力，有助於身體抵禦外界的乾燥和寒冷，保持身體的健康狀態。

南瓜可以蒸、煮、燉湯，也可以做成南瓜粥。作為一道平和滋補的食材，它適合各類人群食用，尤其是那些體質虛弱或易感秋季乾燥影響的人。南瓜不僅可以滋補脾胃，還有助於防止秋季乾燥引起的各種不適症狀。

蕃薯食療（1）蕃薯紅棗粥

材料：

蕃薯（地瓜）200克、紅棗8粒、大米50克、小米50克

功效：健脾益氣、滋補脾胃的功效。蕃薯可補中益氣、通便，而紅棗有補血安神的作用，適合脾胃虛弱、食慾不振者，尤其適合在秋天乾燥時食用。

蕃薯食療（2）桂花蕃薯飲

材料：

蕃薯200克、桂花10克、薑2片、紅糖適量

功效：暖胃散寒，健脾益氣，適合秋冬季節時身體容易寒冷、脾胃虛弱的人群。薑片有驅寒暖胃的作用，與蕃薯搭配，能夠促進血液循環、改善消化功能，桂花清新透發。

栗子食療（1）栗芪雞湯

材料：

栗子150克、北芪20克、五指毛桃30克、玉竹20克、枸杞20克、生薑：3片、雞肉500克、蔥和鹽適量、

功效：具有補腎健脾、滋陰生津的作用，尤其適合秋天體質虛弱、津氣兩虛的人食用。栗子補腎健脾，雞肉有補中益氣、滋養身體的功效，兩者搭配有助於增強身體免疫力，抵禦寒冷。

南瓜食療（1）養生南瓜湯

材料：南瓜200克、銀耳30克、蓮子20克、百合20克、蜜棗3粒、瘦肉500克

功效：補中益氣、潤肺養胃的作用，特別適合秋天乾燥的氣候。南瓜能潤肺化痰，蓮子則健脾胃，銀耳和百合清潤肺陰，這道湯品對於胃陰缺失，消化不良、口乾咳嗽的人仕非常有幫助，並且有助於滋陰潤燥。

南瓜食療（2）南瓜排骨湯

材料：南瓜300克、雪蓮子15克、枸杞20克、生薑3片、排骨500克

功效：滋陰潤燥、補中益氣的作用。南瓜潤肺，排骨補氣養血，兩者搭配可以改善秋季的乾燥症狀，強健身體、增強免疫力，對於氣血不足的人尤其有益。

香港註冊中醫師趙仕祥博士

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