黑白大廚｜「霸氣點心女王」也曾遇挫折！因懷孕失業、對奶奶冇符

在《黑白大廚》中，個性鮮明的「港式點心女王」鄭智善圈粉無數，曾因為女人身分，在餐廳碰壁。但她不服輸的性格，讓她如今可以兼顧事業，也能夠以母親之姿，成為料理女王！



《黑白大廚》掀起大家對料理的瘋狂，而裏頭的主廚們鮮明的個人特色，也吸引了許多追隨的粉絲。在節目中，最引起媽媽們共鳴的，就是韓國中式料理主廚鄭智善了！

總是畫着細細眼線，看起來霸氣，實際相處卻溫柔體貼的鄭智善，她是韓國首位中式料理女主廚。（Netflix）

總是畫着細細眼線，看起來霸氣，實際相處卻溫柔體貼的鄭智善，她是韓國首位中式料理女主廚，她師承自白湯匙呂敬來主廚的弟弟呂敬玉。一場拉絲的的技藝展現，讓鄭智善創造了宛如漫畫中傳奇登場的神奇時刻，圈粉無數。

為女人，在韓國要成為主廚大不易

要在男人當家的廚房中稱霸，決不容易。現年41歲的港點女王鄭智善，經常說自己是廚房唯一的女性。過去曾隻身在中國揚州大學留學學習烹飪。

雖然身為名廚呂敬玉弟子，但她要去餐廳投遞履歷的時候，卻因為女人身分，而屢屢被拒絕。好不容易找到了一份工作，入職三天手就被捲入機器，足足縫了33針！

自尊心極強的她，最怕被人說「女人就是不行」，明明需要休息三個月，她卻兩個月後就趕緊復工。

曾因懷孕生子丟工作

為了融入男同事的圈子，她免強自己去學抽煙。但還是經常聽到冷言冷語，說：「結婚生子後也不能當廚師，不要再撐吧！」甚至在懷孕的時候，餐廳就告訴她：不要再回來了！生完孩子後，餐廳也不會再有她的位置。

但鄭智善不斷用自己的實力證明自己，不斷在料理大賽中奪獎，不但成了一個媽媽、港點女王，還有了自己的餐廳，在首爾經營的中餐廳《甜蜜蜜》。

她也在節目中坦承自己因為冷酷外表，時常遭受外界負面評價，自己也會擔心大家會不會把自己看做一個合格的廚師。因此每次比賽都是全力以赴，要讓大家看看：女人在廚房裏，也是可以當家的！

更多鄭智善IG照片：（按圖了解）



（Netflix）

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虎媽與兒子的逗趣日常

隨着鄭智善人氣越來越高，她在韓綜《社長的耳朵是驢耳朵》的片段也被再度翻出。當中她和兒子李宇亨的相處片段，就讓人覺得超可愛！

節目中鄭智善帶着員工回來開會，順便問了一下兒子當天在學校的狀況。她要兒子要在作文功課裏，多寫她的好話。兒子卻爆料說：當同學們看到媽媽上電視的反應，都是：「你的媽媽好恐怖、你過得很不容易吧」讓人哭笑不得。

不過兒子也深諳生存之道，說同學也會跟他要媽媽的簽名。

當媽媽說不記得他有提起過這件事時，兒子卻反駁說：「媽媽，我跟你說過四遍！」讓人想起自己在家中跟孩子的相處情景。

而兒子也對鄭智善的員工丟出靈魂拷問：「你們討厭我媽媽嗎？」看着員工欲言又止的模樣，讓觀眾笑到瘋掉，還要兩人原地出道。

霸氣女王，拿迷信奶奶也沒轍

而別看鄭智善雖是虎媽，對待奶奶，可也是畢恭畢敬。而且拿迷信的奶奶也沒轍。

鄭智善在節目中說，奶奶看好時程，希望孫子在正中午出生。但生產時間哪能自己控制？於是奶奶就在產房外乾着急。鄭智善說，幸好自己的兒子在十二點多出生，才如了奶奶的願。

有一天的先生帶着奶奶，來到餐廳吃飯。奶奶說：「聽說在店門口滾南瓜，生意會大好。」說着就拿了一顆南瓜滾了起來！

鄭智善雖跟老公使眼色，要老公趕快阻止奶奶。然而當奶奶滾完南瓜後，她自己也嘆了口氣，乖乖聽話，接手了南瓜繼續滾。

讓人不禁笑嘆：就算是在廚房揚威、在家裏稱霸的鄭智善，在婆媳關係嚴謹的韓國社會，還是得要讓奶奶三分哪！！

鄭智善雖跟老公使眼色，要老公趕快阻止奶奶。然而當奶奶滾完南瓜後，她自己也嘆了口氣，乖乖聽話，接手了南瓜繼續滾。（YouTube截圖 / @KBS World TV）

有一天鄭智善的先生帶着奶奶，來到餐廳吃飯。奶奶說：「聽說在店門口滾南瓜，生意會大好。」（YouTube截圖 / @KBS World TV）

而鄭智善今也在個人IG上宣布，11月將赴台灣，實在太令人期待，屆時是不是能現場看到港點女王的神奇手藝呢？

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：《黑白大廚》鄭智善曾因懷孕丟工作！港點女王回家是虎媽，也是拿婆婆沒轍的媳婦】