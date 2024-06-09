婆媳｜道歉新高度！新抱每次受氣後　奶奶總會封2千元大利市致歉

如何處理好婆媳關係是每個家庭都要面對的議題，遇到不講理的奶奶，媳婦就會面臨是要忍氣吞聲，還是奮起反抗的難題。台灣一名女網友在網上發文，稱奶奶會對自己無理責罵，但奶奶致歉的方式卻十分特別，讓她猶豫是否該「把這口氣忍下來」。



這位女網友在Facebook「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，每次被奶奶無理責罵後，她就會包個台幣萬元（約港幤2千4百元）的紅包向自己致歉。這也讓她好奇，會不會真的有媳婦會為了錢，就把這口氣忍下來？

相關文章：「媳婦永不會變女兒！」未來奶奶先下馬威事主愕然 網民稱非壞事

+ 8

貼文一出引來大量網友回應，不少人嗨喊找到賺錢好方法：

．「我可以，請問還缺人被罵嗎？急！線上等」

．「每天罵，一個月就有30萬了，一年就365萬了，這麼好賺，忍了吧。就當奶奶是機車上司，甚麼也不懂，但一張嘴就會吧吧吧的罵就好了」

．「會，還希望天天罵天天都有紅包收，我就變小富婆」

．「罵一次給一萬的話比上班還好賺很多，請問妳奶奶還缺媳婦嗎」

奶奶「每天罵一次，天天領一萬，比去台積電上班還好賺，我可以」



當然還是有網友表示自己不會受這個氣：

．「要1百萬才可以」

．「妳有病嗎，妳收了下一次還是會被罵的」

．「收下，在她罵的時候拿出來請她閉嘴呢？」

．「如果我可以賞她幾巴掌然後也給她錢致歉的話，我會考慮忍一下」



【延伸閱讀，更多婆媳關係故事】

婆媳｜新抱股票勁蝕 奶奶沒跟她說甚麼 卻在群組說出兩句窩心話

+ 5

老婆偷睇老公電話 才知奶奶這麼嫌棄她 網民卻錯重點大讚老公

+ 13

延伸閱讀：

衣服會被葷食汙染！吃素二姑禁大姑「共用洗衣機」 網全傻眼：走火入魔

事前沒說！她怒公婆要孫子喊叔叔「爸爸」 老公1句話遭網砲轟

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】