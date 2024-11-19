育兒｜孩子能不能打？港爸分享管教心得 讓孩子承擔後果 學會反省

相信大部份成長於七，八十年代的家長們，都嘗過一道住家菜「藤條炆豬肉」吧！每個家庭的「炮製」方式都不一樣，有些用最傳統的藤條，或雞毛掃，又有些會用衣架，皮帶，間尺，拖鞋等等。冬天還是好好的，小小皮肉之苦算什麼，只是夏天穿短褲上學，那些紅紅的「戰績」總會惹來其他同學和老師的目光，尷尬是少不免。

本文作者：超級奶爸 何基佑 Kay Ho



而矛盾的是當我們長大後，都不禁回想，幸虧爸爸媽媽當年會打自己，否則今天也許已經變壞了。我們這些現代家長雖然知道打在兒身，痛在母心，奈何心裡裏的某暗角都認同「孩子唔打唔得大」這個道理。那麼到底該打還是不該打？

家長首要認清自己的育兒策略

家長要認清自己的育兒策略是什麼？你有一套可因循的方法？還是習慣打游擊，見機行事？夫妻二人有沒有一致的策略？還是一個做好人，一個做壞人？好的育兒方法必須包含三點：健康，有效，和可持續執行。有部份家長認管教幼兒只需要多鼓勵，多支持，多關愛，多接納，有耐性，說道理就足夠。但我可以肯定如果家長只奉行上述的方法是注定失敗！他們只會培育出任性，自我的下一代。為什麼？的確，我看到很多正面建立親子關係的策略，這些都非常好，但請問管教的部份在哪裏？

我們的上一代為什麼會用藤條炆豬肉？我相信他們多半都不是天生暴力狂，為打而打。他們最想我們學會的是承擔後果，只是他們用了一個不健康的方法令我們明白這個道理。的而且確，幼兒學習承擔適切後果是管教的其中一大關鍵。如果我們的育兒系統裡只有正面建立卻沒有管教的部份，這並不算是一個完整的幼兒教育。我寫過幾百篇幼兒教育文章，雖然你從不會見到我用「懲罰」兩個字，但我會用很多「管教」方法令孩子明白他要承擔適切後果。因為只要孩子承擔了適切的後果，其實父母是不需罵，更不需打。

港爸分享例子 讓孩子承擔適切後果

至於何謂適切的後果，其實都不外乎「自食其果」，「中止活動」，「撤去享受」，「故意忽視」等等。我以舉幾個簡單情景，家長們不妨思想下自己會怎樣處理。

1）你千叮萬囑孩子別拿着冰淇淋跑來跑去，他沒聽進去，結果打翻了滿地。他傷痛欲絕，你會為他買一杯新的，還是堅持不給他買過（哪怕他會上演大龍鳳）？

2）孩子堅持不收拾玩具，你會隨便他，並為他收拾，還是會把沒有收拾的玩具沒收起一天，無論他怎樣哭鬧都不會提早發還？

3）孩子正餐長時間吃不好，你會情願他餓着肚子一，兩天，抑或借機會在其他時間給它不同的食物補充營養？

以上每個情景都有一些適切後果讓孩子承擔，只是家長們願不願意這樣做。家長的每個決定都會影響孩子的對事情的看法。當孩子知道要承擔後果後，一般都會哭鬧甚至失控，那個時候家長仍然願意堅持嗎？萬一堅持不到，情況就會更糟，因為幼兒會以為只要誰夠大聲，誰哭鬧得夠狠就可以話事。但只要堅持到底，孩子就可以學到寶貴的一課，學會聽從家長的話，學會每件事都有一個後果，學會將來要小心做決定。親愛的爸爸媽媽們，在你的育兒系統中，有一套「管教」的策略嗎？

（補充：打孩子有機會觸犯香港法例第212章《侵害人身罪條例》第39條《襲擊致造成身體傷害》或第40條《普通襲擊罪》 ）

《本文獲超級奶爸 何基佑 Kay Ho授權轉載》

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「孩子該打不該打？」​】