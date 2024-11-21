家長必學5招引導子女調整情緒 有助培育孩子高「EQ」

要培育高「EQ」孩子，家長要正面地理解情緒，並在孩子流露情緒時敏銳地回應他的情緒和需要，再一同解決問題。在孩子有情緒時，家長可運用以下的「情緒導航」五部曲* 來回應情緒並引導孩子解難和合作：

（資料來源：衛生署家庭健康服務）



1. 多為意 — 細心觀察孩子和家長的情緒

家長平日要多與孩子相處，並留心觀察他以下特質 :

表達情緒的方式（例如他煩躁時會哭鬧；緊張時會躲在你身後）

情緒變化的模式（例如在哪些時間、地點、人物面前較平靜或易怒）

輕微情緒的表現（例如皺眉、別過臉去）

個別脾性特質（例如較慢熱、內向）

若你從孩子年幼時已習慣細心觀察他，便較易掌握以上特質；當你及早察覺他的情緒信號並介入，有助他調節情緒。

你也別忘要多為意自己的感受、想法和身體反應，也可請信任的人在你有情緒變化時提示你。在情緒起伏時，實在難以冷靜地回應孩子；你可先調整自己情緒，深呼吸數下或喝杯水，才有心力為孩子「情緒導航」。

2. 轉心態 — 孩子出現情緒時，視作親近和教導的機會

當孩子有情緒時，特別是表現不快、畏縮或拒絕合作，家長感到不解和煩躁也是人之常情。若你轉換角度，便能理解孩子並非故意與你對抗，只是他尚未能有效調節情緒、控制行為；並視此為增進親子關係、教導他處理情緒和解決問題的好時機，你便可更有效地為孩子「情緒導航」。

3. 用心聽 — 聆聽、理解和接納孩子

孩子需要家長用心聆聽、接納和理解他的感受和需要，避免向他提問過多。有時孩子未能清楚表達自己，你可透過觀察前因後果並嘗試代入他的角度，感受和理解他的心情與需要。過程中要專注在他身上，利用眼神交流、面部表情和身體接觸（如你坐近他或搭/抱着他），來讓他感受到你的關注和陪伴。

即使家長覺得孩子小題大做或自作自受，在他情緒起伏時批評或教訓他，既無助安撫他，亦難以令他接收你的道理。

4. 複述心情 — 協助孩子說出感受

透過引導孩子以言語表達情緒，有助他平復心情和學習調整情緒。家長可按孩子的年齡和語言能力給予協助：若孩子難以清楚表達自己，你可根據觀察來嘗試代他說出感受，讓他逐漸認識這些情緒字彙和相關感覺。

隨着孩子漸長，你也可指出孩子同一刻經歷的不同情緒，例如「玩具爛了，你不開心，還有些生氣」，或按他的理解能力使用更複雜的情緒詞彙，例如「失望」、「緊張」、「不自在」等，以加強孩子理解和描述感受的能力。

你亦可進一步表達同感，例如「媽媽見到那隻大狗時，和你一樣有點緊張！」更可以用開放式問題如「你覺得怎樣？」引導他說出感受；不過，不停追問或會令孩子卻步，家長只需以簡單的句子複述他的心情，已能鼓勵他慢慢說出感受。

5. 定限制、同解難 — 為孩子行為設限，一同定立解決問題的方法

協助孩子明白限制和規矩，一同解決問題，在「情緒導航」的過程中也十分重要；不過，在孩子感到被理解前，太急於進行這一步可能會適得其反。

孩子鬧情緒時或會做一些不恰當的行為，例如尖叫、掉東西、頓足等。在表達諒解之餘，家長也要讓他明白情緒沒有對錯，但有些行為卻並不理想，例如：「你想繼續玩，現在要你收拾玩具讓你很生氣，生氣時可坐在一邊讓自己靜下來，不要扔玩具！」

對於較年幼的孩子，家長可提供兩至三個解決方法讓他選擇。如果孩子已接近學齡，可以和他一同想想解決方法；若孩子一時想不到，你也可給予一些提示或建議。

圖片來源：Freepik

美國華盛頓大學心理學教授John Gottman的研究發現，家長以「情緒導航」五部曲(Emotion Coaching)引導孩子調整情緒和解決問題，對孩子的「EQ」以至長遠發展都有正面影響；澳洲墨爾本大學學者Sophie Havighurst和Ann Harley的團隊參考此五部曲而發展出一套名為Tuning in to Kids®、有科學實證的親職課程，旨在讓照顧者能夠認識、理解和調節孩子的情緒表現，和孩子建立良好的連繫和親子關係；本文的建議參照以上的研究結果和課程而編寫。