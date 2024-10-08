情緒健康｜育兒壓力大 導致家長頭頂微禿 精神科醫生教你5招減壓

現今小學生壓力大，考試默書多，隨之而來受壓的就是家長，工作回家還要查問功課、督導默書……精神科專科醫生張漢奇表示，9月開學至今個多月，已有為了「教功課」而出現情緒問題的求助個案。

（本文作者：精神科專科醫生張漢奇）



「情緒問題在小朋友或家長身上出現都有，」張醫生說，「但要注意，當家長有情緒問題，我們第一時間也要看看小朋友的情況。」

情緒問題的6大徵狀

小朋友功課壓力大導致情緒問題，一般可能有以下徵狀：

1.食飯不太有胃口，很快飽，多吃更會反胃想嘔

2.睡眠往往不能一覺睡到天光

3.容易發惡夢

4.經常向父母訴說不適，例如胸口不舒服

5.平日即使在課餘活動也玩得不太開心

6.在行為方面悶悶不樂，平日喜歡的東西都變得不喜歡

「以上情況在現代小朋友來說並不罕見，必須小心，長時間的話可能會引發情緒低落，甚至焦慮等問題，亦即有機會正式演變成一個病。」張醫生提醒。

至於家長方面，張醫生分享了一個最近的個案：

一位讀小四的小朋友，功課壓力開始大，因為主流學校都十分重視呈分試，學校開始增加功課、補習班等，這位小朋友覺得十分辛苦，但其實媽媽更辛苦，為什麼呢？原來學校的老師不斷向家長強調這個呈分試很重要，除了關係到小朋友自己的派位，也關係到同校同學下一屆的派位，可謂「任重道遠」。

老師不斷強調和要求家長「配合」，於是媽媽也督導得很嚴厲，開學未幾兩母子都已睡得不好，更嚴重的是媽媽開始不停拔自己的頭髮，而且是不自覺的，她還未到40歲，但頭頂已經出現微禿，急急看皮膚科問為什麼會這樣呢？皮膚科醫生診斷後發覺並不是皮膚病，也不是其他先天原因造成，而是壓力衍生的拔頭髮行為，於是轉介她見精神科醫生。

「其實拔頭髮是她減壓的一個方法，」張漢奇醫生解釋，「工作、家務、教功課，壓力太大無法負荷，亦沒有其他方法可以減壓，起初她只是一條、兩條地拔，自己和丈夫都沒有察覺，誰知愈演愈烈，變成微禿。當然這些頭髮是可以重新長回的，但就需要時間，而首先要做的是處理她的壓力問題，否則再長出多些頭髮也沒有用。」

家長出現情緒問題？醫生建議5招

家長為自己減壓，張醫生建議做好以下幾件事：

1.對於孩子功課的處理，父母首先要同一陣線，尤其是否要求子女必須名列前茅，或交給老師的功課是否要完美無瑕等，父母都要先有共識。

2.協議分工，例如大家輪流教一段時間，不要令自己太辛苦，否則父母迫爆自己的情緒，小朋友的情緒也會受壓力。

3.父母先做好情緒管理，教功課時免動氣或責駡。

4.教功課勿忘親子關係，首要是聆聽，必須讓孩子習慣有什麼心事和壓力都跟父母分享。

5.適可而止，「因為我們知道，功課壓力如果太大，小朋友精神上無法負荷，就等於拉牛上樹，不會做得好，只會令父母和小朋友都十分辛苦。」張醫生說。