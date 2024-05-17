小一面試｜香港浸信會聯會小學校長分享面試貼士：一種行為最扣分

香港浸信會聯會小學為荃灣區內極受家長追捧的熱門小學，全因學生學術成績優異、體藝才華出色，升中表現突出，更是一所推祟愉快學習的關愛校園。01親子記者專訪張瑞瑜校長，由校長親自分享小一叩門面試的模式、收生標準以及給家長一些建議。



香港浸信會聯會小學張瑞瑜校長（歐嘉樂攝）

香港浸信會聯會小學張瑞瑜校長的小一叩門面試分兩輪，第一輪為小組面試，第二輪分小組及個人環節，家長不必參與。面試提問內容圍繞小朋友的生活，如問小朋友的喜好，以及對學校的認識等。張瑞瑜校長笑言希望藉問題了解小朋友是否真的對學校有興趣、想入讀。

期望面試學生友善有禮真誠 願與人合作投入參與

「我們期望遇到的學生是友善、有禮、真誠，願意與人合作、願意參與。」張校長指學校面試相當全面，除面對面的問答環節，其實由學生在等候期間開始，老師已在觀察，建議家長切勿刻意操練，因學校老師會藉不同問題觀察小朋友反應，從而了解其本質。「這些都是面試操練準備不到的。」

不建議操練面試技巧 不收個人資料冊

張校長以過往面試學生說明：「曾經有一位小朋友，在等候時間玩遊戲，態度很放鬆也很隨意，但當有老師接觸，他就會立即一板一眼唸書般說：『我真的很想進這間學校讀書，請你給我一個機會！』其實我和老師們見到，就知道這是家長刻意安排孩子做的，因為看起來生硬不自然。」張校長強調，他們最希望見到真誠以及表裏如一的小朋友。

不少家長會為孩子準備一份個人資料冊，一般幼稚園成績外更包括各式各樣獎獲紀錄或證書，張校長則不鼓勵家長提交，直言學校不會參考，反倒勸喻家長多帶小朋友參與不同活動，如到訪學校的開放日，多了解學校，增加親子之間的話題及回憶。

學校首重孩子禮貌表現 一種行為最扣分

相較面試遲到、表現文靜內向，學校更重視孩子的禮貌。張校長直言遲到不一定是小朋友或家長的錯，但沒有禮貌則必然會扣掉不少分。她補充指：「我們會因為小朋友一、兩個獨特之處而加分，相反，若發生沒禮貌的情況，就很扣分了。」