有古惑！兒子突問「爸媽何時生日」 她即收訊息才知事情不單純
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
很多人在設定各種密碼時，往往會用自己生日的相關數字，但有不少專家指出，若使用這類型的密碼，被破解、盜用的風險也會增加。近來一位日本網友，就在和孩子的一次交流中，遇到了這樣的狀況。
根據日本媒體《まいどなニュース》報道，日本「X」網友「pentabutabu」分享，表示唸小學二年級的兒子，有一次突然問她「爸爸的生日在幾號呢」，接着又問了「媽媽的生日是幾號呢」。儘管這位媽媽網友問孩子是怎麼回事，但孩子沒有正面回應。
幾秒之後，這位媽媽收到手機傳訊。原來是一個管理遊戲時間限制的app，通知有人在系統輸入了兩次錯誤密碼。才讓她發現，兒子想解除遊戲時間限制程式，於是動用了爸媽的生日測試。
許多網友也紛紛表示：
．「還以為是感人的故事，這太糟了吧」
．「小學二年級就這麼聰明」
．「這就是為甚麼不能用生日來當密碼的原因」
．「至少他是拿信用卡課金」
．「還以為他真的有要準備禮物」
．「這孩子是位謀士啊」
．「好可愛，但這有點越線了喔」
．「所以密碼到底是多少咧」
【延伸閱讀，更多搞笑親子故事】
和舊照片差太多！日本議員2年減50公斤 瘦身全因5歲女兒爆笑恐嚇
+5
不收拾車車它們會走掉？聽到爸爸警告 2歲兒子急中生智爆笑救車
+12
爸爸們別哭！布甸為何「3個一組賣」？媽媽有得食爸爸冇份有原因愛心屁屁攻擊！1歲女兒想幫爸爸遮陽光 「整個屁股」坐在他面上「孩子在哪裏？」爸爸力證兒子在BB車內 媽媽一睇激到無話可說戒奶嘴｜女兒3歲仍在吃！爸爸藉「辦葬禮」讓女兒哭別童年最愛爸爸叫「馬統」希望兒子傳承他名字！結果孩子被同學笑到憂鬱流淚
延伸閱讀：
迴轉壽司也能慶生了！日本藏壽司推「禮物系統」 華麗隊伍繞場送禮只要200元
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】