有古惑！兒子突問「爸媽何時生日」　她即收訊息才知事情不單純

很多人在設定各種密碼時，往往會用自己生日的相關數字，但有不少專家指出，若使用這類型的密碼，被破解、盜用的風險也會增加。近來一位日本網友，就在和孩子的一次交流中，遇到了這樣的狀況。



很多人在設定各種密碼時，往往會用自己生日的相關數字，但有不少專家指出，若使用這類型的密碼，被破解、盜用的風險也會增加。（Canva）

根據日本媒體《まいどなニュース》報道，日本「X」網友「pentabutabu」分享，表示唸小學二年級的兒子，有一次突然問她「爸爸的生日在幾號呢」，接着又問了「媽媽的生日是幾號呢」。儘管這位媽媽網友問孩子是怎麼回事，但孩子沒有正面回應。

幾秒之後，這位媽媽收到手機傳訊。原來是一個管理遊戲時間限制的app，通知有人在系統輸入了兩次錯誤密碼。才讓她發現，兒子想解除遊戲時間限制程式，於是動用了爸媽的生日測試。

許多網友也紛紛表示：

．「還以為是感人的故事，這太糟了吧」

．「小學二年級就這麼聰明」

．「這就是為甚麼不能用生日來當密碼的原因」

．「至少他是拿信用卡課金」

．「還以為他真的有要準備禮物」

．「這孩子是位謀士啊」

．「好可愛，但這有點越線了喔」

．「所以密碼到底是多少咧」



【延伸閱讀，更多搞笑親子故事】



和舊照片差太多！日本議員2年減50公斤 瘦身全因5歲女兒爆笑恐嚇

+ 5

不收拾車車它們會走掉？聽到爸爸警告 2歲兒子急中生智爆笑救車

+ 12

延伸閱讀：

迴轉壽司也能慶生了！日本藏壽司推「禮物系統」 華麗隊伍繞場送禮只要200元

1份章魚燒21元、高中以下免費吃！日男善心舉動全因疫情醒悟

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】