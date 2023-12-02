和舊照片差太多！日本議員2年減50公斤　瘦身全因5歲女兒爆笑恐嚇

日本議員上畠寛弘訪台，因護照照片和本尊差太多，遭海關質疑是否為同一人，他只好秀出減重前後對比照。實在太立志了！減重50公斤，判若兩人。



曾有過大幅度減重經驗的朋友，是否有過對照身分證件時被懷疑的時候？日前日本神戶市議員上畠寛弘訪台時，就因此在入境時卡關。我們看他秀出以前的照片，真的差別太大了！這應該要更換證件照了吧！

日本神戶市議員上畠寛弘減肥前後簡直判若兩人！（按圖了解）

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秀瘦身對比照片，惹海關大笑

上畠寛弘在兩年內減掉至少50公斤，讓海關人員無法判斷！當他發現海關懷疑的眼神後，他馬上拿出手機，把他在IG分享體態改變的對比照秀給海關看，以證明和護照上面的是同一人！海關看過後直說「Oh! Good!」，笑着歡迎他來到台灣。他馬上把這段趣事分享在個人社群平台X，提到：「托這篇IG的福，雖然台灣海關看了大笑，但我也順利入境台灣了。」

被女兒激勵而減重

當這件事被台灣新聞媒體報道，上畠議員笑着回應：「台灣人對我怎麼減重好像很感興趣！」他曾在自己的X提到減肥的初心，原來是因為一句女兒的抱怨。前年，當時5歲的女兒對他說：「如果爸爸不減肥，我就不跟你結婚喔！」讓他從此他踏上減重之路！看來也是一位女兒控無誤。

以運動和健康飲食方式來減重的上畠議員，提到減重讓他的血壓也變正常，身體年齡從快60多歲到20多歲了。他也提到女兒總算滿意了：「今天她告訴我可以結婚了。」去年，他則提到自己參加一場會議，久違一年不見同仁竟人無視他，沒有人認出他來，可見改變有多大。

在上畠議員的X上，還大方寫上「自由と民主主義 台湾支持」「我愛台湾」，這麼可愛的上畠議員，快去更換證件照吧！台灣歡迎你來。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：減重50公斤和護照差太多！日本議員來台差點無法過海關，瘦身動力來自女兒一句：「不減肥就不跟你結婚！」】