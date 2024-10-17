爸爸們別哭！布甸為何「3個一組賣」？媽媽有得食爸爸冇份有原因

布甸（布丁）是老少咸宜的甜點，更是許多人的共同回憶！近日網絡上流傳一段影片，由曾國城、蔡尚樺主持的台灣益智節目《全民星攻略》在Facebook貼出精華片段，一道題目詢問「以往小家庭結構都是4個人，但在商店買布丁時通常是3個1組，會這樣設計的原因是甚麼？」，選項有「A、因為爸爸不吃」以及「B、不得不再買1組」，答案一公佈，令在場眾人大吃一驚。



當時的來賓舒子晨選擇B，她分析這是一種商人行銷的手法，「他賣布丁畢竟是商人，商人就是以商人角度出發，不會管你爸爸吃不吃」，結果主持人蔡尚樺公佈解答是「因為爸爸不吃」。蔡尚樺解釋因為根據70年代日本家庭結構，布丁通常是在下午茶時間吃，而該時段爸爸通常上班不在家，「家中只有媽媽和2個小孩共3人，剛好1人1個布丁」。

該影片一曝光，立刻引發許多網友的討論：

．「難怪少子化，父母為了布丁只生一個」

．「全天下的爸爸們，給我起來吃布丁」

．「應該是不得不再買一組，因為爸爸一個人要吃三個」

．「我爸爸就很愛吃布丁」

．「爸爸很愛跟小孩搶食物」

．「我家答案應該是爸爸會偷吃布丁吧」



也有部分網友大嘆：

．「努力工作賺錢的爸爸，最後還是被犧牲了」

．「爸爸不是不吃，是爸爸都想把好吃的留給老婆和孩子吃」

．「可憐的爸爸就沒人愛，上班吃不到，沒人記得幫他留一個，連廠商都加入」



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