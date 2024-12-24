氣溫急跌引發過敏？中醫拆解3大常見過敏病 附緩解過敏體質食療

冬日來臨之際，氣溫急跌。近日除了因轉季、溫差大而到診的感冒、咳嗽病人以外，還有一類以過敏症狀為主訴的病人求診。爲什麽每逢天氣轉變，身體便會出現一種、甚至一系列的過敏性反應呢？

本文作者：香港註冊中醫師林之蘭醫師



善用日記防過敏

基本上，過敏的原因離不開先天稟賦——即天生按基因所訂下來的 “規矩”，當我們 “犯規” 了的時候，便容易出現過敏。所以當病人求醫時，我們多先詢問患者有否家族性遺傳疾病和敏感，譬如其家庭成員有否患有哮喘、鼻敏感、濕疹等。另外現在很流行的基因篩查，可以分辨出潛在致敏原。常見的致敏原包括：花粉、塵蟎、霉菌、以及動物皮屑唾液等。如果不清楚自身的致敏原，我會建議患者寫下食物日記、護膚日記等記錄，以便追尋新發或長期使用而導致的過敏反應。

低敏生活有賴整潔

天氣轉變也是敏感好發的時機。第一，氣溫降低時，緊閉門窗保暖而導致室內空氣流通不良，滿滿的灰塵、皮屑或其他過敏原纍積在室内。第二，久放未用的衣物可能佈滿塵蟎、或受臭丸、樟腦的氣味污染，引起部分病人、特別是G6PD的病人或引起哮喘等可大可小的過敏反應。第三，降溫前天雨綿綿，潮濕和擠擁的生活環境很容易滋生霉菌，並引起皮膚或呼吸道的過敏反應。

常見的過敏性疾病 Q&A

1.鼻敏感

致敏原

○每個季節空氣中的致敏原均有不同，還有部分病人移居或旅游時鼻敏感減輕，也是和環境中的致敏原有關。

溫度、濕度轉變

○加上天氣乾燥，令鼻子分泌更多鼻液滋潤鼻腔。同時鼻黏膜因天冷而受刺激，漲大充血，引發鼻塞不通、鼻水長流的情況。

2.氣管過敏、哮喘

與一般感冒咳嗽的分別：

○對於外來吸入性的刺激物質、環境改變所引發的氣管收縮和發炎等反應，同見咳嗽有痰，但患者更會感到胸悶、氣促、甚至喘鳴。

○可以從感冒咳嗽等上呼吸道感染轉變而來，故部分患者因兒時曾反復、或嚴重呼吸道感染造成病灶，留下日後管敏感或哮喘的病根。

○時間性：對比短暫的傷風感冒，氣管敏感可能咳嗽長達數周或以月計，甚至演變成哮喘。

醫院管理局指出哮喘每年有80-90宗死亡個案，而當中三成正值壯年，故萬萬不能掉以輕心。

3.敏感性肌膚和濕疹

●轉換季節時，皮膚因濕度溫度改變而流失水分，失去足夠保護的皮膚容易發作濕疹。

●有部份患者的濕疹是因致敏原誘發或導致病情惡化，亦有濕疹個案時完全與過敏無關。

●而敏感性肌膚是指皮膚在常態環境下耐受性較低，因爲其皮膚屏障較薄和脆弱，而容易流失水分和反應過敏，包括血管擴張和發炎所導致的皮膚泛紅、瘙癢、灼熱和針刺感。●敏感性肌膚和濕疹均有多種表現，有時難以辨別。所以如果皮膚開始乾燥、脫屑甚至瘙癢，最重要為皮膚保濕，予以觀察，未有改善者則需求醫。

中醫養生學中特稟體質，即是特殊先天稟賦下來的體質，常見於患有先天缺陷，或過敏性疾病的患者。以下為大家推薦一食療，簡單易用的固表粥小朋友可以每周服用1-2次，有益衛固表健脾的功效。

過敏體質食療

玉屏風合固表粥

材料：黃芪20克、防風6克、白朮9克、當歸12克、烏梅1顆

1.5碗水武火煲滾後轉文火30分鐘

2.隔渣取湯加入適量白米（0.5-1杯）和少量瘦肉碎

3.煲成濃稠適度的米粥後，加適量食鹽即可服用

雖然過敏主宰於基因、體質以及環境因素，並不能完全根治，但調理後寄望能減低發作次數和程度，以緩解對生活的影響。如有任何疑問，請向註冊中西醫查詢。

過敏病生活貼士

1.保持居家環境空氣流通、整潔。

2.多選用純棉衣物、成分簡單的護膚品。

3.避免洗澡時間過長，勤用潤膚膏保持皮膚水分。

4.保持指甲短而乾淨，避免瘙癢時抓傷皮膚。瘙癢時分散其注意力。

5.小朋友會因臉和身體上的紅疹、變粗厚的皮膚而難以爲情、自卑，父母多支持、給予體諒和關心，有耐心地解釋濕疹並不具傳染性，鼓勵小朋友接受和如常社交，避免過分焦慮。

香港註冊中醫師（全科）林之蘭中醫

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