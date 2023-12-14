冬天天灸 | 天灸有效針對本地常見都市病如鼻敏感 小朋友也適合

有別於大家常常聽到的艾灸，天灸是一種穴位藥物敷貼療法，由於在一年內只在特定在夏冬天最炎熱與最寒冷的時候貼藥，所以稱之為「天灸」。冬季的天灸則由冬至日起的「三九天」期間貼藥，所以又稱為「三九天灸」、「冬灸」。近年大眾注重健康養生，不少人更會找中醫施行針炙治療，其中對鼻敏感等症狀療效尤其顯著的「天灸」，更受到不少港人推崇。註冊中醫師梁志軒為大家解構何謂天灸，以及哪類人包括兒童是否適合，有興趣的家長不妨留意。

（本文作者：梁志軒註冊中醫師）



何謂天灸？原理為何？

天灸是透過在穴位上敷貼特製的中藥藥貼，使皮膚有發熱感、局部充血、甚至發泡化膿，以達到刺激穴位、提升身體機能的效果，基於衞生及預防感染的考慮，現代的貼灸療法一般不會刻意貼至化膿發泡，只會使穴位有熱感就可以。由於冬天時身體的氣血偏向潛藏體內，以致身體表面的陽氣相對不足，導致手足冰冷難耐、氣管不適、哮喘鼻敏發作、關節僵硬疼痛、等寒性症狀加重，此時候進行冬灸治療，透過藥貼刺激穴位，激發體內陽氣運行，可以舒緩上述症狀的不適，效果比單純熱敷更好。

甚麼人不適合做天灸？

由於天灸治療偏向用溫熱藥物，作用也是以激發陽氣為主，較為適合平時體質較虛弱、偏「寒底」人士。如果體質屬於實熱、燥熱、陰虛火旺、陰血虧虛人士，天灸就未必太適合了。不清楚自己體質狀況的，建議天灸期前先諮詢中醫師，看看體質是否合適進行天灸。另外，2歲以下幼童、重度糖尿病患者、孕婦、發燒期間人士不宜貼藥。

小朋友可否進行天灸？

內地中醫院每逢到天灸期間，最忙不過來的就是兒科病房，因為不需要針灸吃藥，十分受家長歡迎。小朋友貼天灸對哮喘、鼻敏感、抵抗力弱、脾胃失調等等都有幫助。小朋友貼藥的時間較短，大約30分鐘至1小時已很足夠。

自己敷貼市面上的天灸貼安全嗎？

天灸治療相對安全，自行貼藥亦無不可，但如不熟悉中醫醫理及穴位位置，有可能貼偏位置或配穴不當而致治療效果不佳，背部穴位也較難自行敷貼。而中醫師貼藥前會透過四診問症，根據病人體質及症狀，針對性選用不同穴位配搭組成穴位處方，所以治療效果普遍會較好。

《本文獲梁志軒醫師授權轉載》