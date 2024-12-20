黃大仙好去處2025｜13+室內遊樂場/親子餐廳/免費公園推介

黃大仙好去處2025｜提及起黃大仙，相信大家都會聯想起港人前去拜神求籤的畫面。然而，黃大仙除了以其靈驗的求籤吸引遊客外，當中亦設有不少古色古香的建築、室內遊樂場及親子餐廳等。無論你是尋找靈性的啟發，還是想要享受親子時光，黃大仙都能滿足你的需求。這個周末，不妨和子女一同到黃大仙探索香港文化與自然美景。



免費公園及景點篇

黃大仙好去處2025【1】斧山公園

斧山公園一共劃分為3個主要部分—東蓮園、西蓮園及南蓮園池，設計靈感來自唐代，並結合獨特的木結構，展現出唐代的藝術風格，通過一座橋樑相互連接。雖然這裡位於繁忙的市中心，但卻散發著一種寧靜與和諧的氣息，成為都市中的一片淨土。

前往方法：

從鑽石山站出口步行約4分鐘



黃大仙好去處2025【2】嗇色園黃大仙祠

嗇色園黃大仙祠是香港最具代表性的廟宇之一，崇奉道教、佛教和儒教。傳聞黃大仙「有求必應」，其簽文靈驗。此外，這裡的建築藝術和環境優雅，吸引了眾多遊客前來觀光，不僅可以體驗濃厚的宗教文化，還可以欣賞到美麗的園林景觀。

前往方法：

從黃大仙站出口步行約3分鐘



黃大仙好去處2025【3】侯王廟

侯王廟為香港的法定古蹟，具有重要的歷史價值。廟宇採用三幢式建築設計，供奉著侯王像，周圍環繞著鐵香爐及精緻的石刻。這些富有歷史意義的藝術品和建築細節，讓廟宇成為文化愛好者和遊客的必訪之地，讓人能夠深入探索香港的傳統信仰和歷史脈絡。

前往方法：

從樂富站出口步行約8分鐘



黃大仙好去處2025【4】鳳德公園

鳳德公園坐落於黃大仙的鳳德道，佔地約1.1公頃，這裡是一個融合遊樂與文化的場所。公園的設施以中國經典神話《西遊記》為背景，設計出四大主題區域，包括「花果山」、「水晶宮」、「五指山」和「火焰山」，每個區域都展現了獨特的藝術風格和故事元素。

前往方法：

從黃大仙站出口步行約5分鐘

從鑽石山站出口步行約6分鐘



行山徑篇

黃大仙好去處2025【5】慈沙古道

慈沙古道是一條連接沙田與慈雲山的歷史驛道，經過整修後，已轉變為一條廣受歡迎的行山徑。這條古道連接著麥理浩徑和衛奕信徑兩條主要山徑，交通便捷，適合各類型的行山愛好者。整個行程大約需時1至2小時，無論是初學者還是尋求短途行山的人士，都是理想的入門路線。

前往方法：

路線：沙田坳道>獅子亭>慈沙古道>博康邨

起點交通：小巴18M（黃大仙站 – 沙田坳邨）



黃大仙好去處2025【6】格仔山

格仔山位於樂富和九龍城之間，是初級行山人士行山及觀賞日落的好去處。從樂富港鐵站出發，約30分鐘便可抵達山頂，俯瞰九龍仔的城市景色，令人心曠神怡。

（顏銘輝攝）

前往方法：

路線：樂富站 → 富安街→格仔山→九龍仔公園

起點交通：樂富站A出口



親子餐廳篇

黃大仙好去處2025【7】HABO室內釣蝦場

HABO室內釣蝦場是一個以親子主題為特色的室內釣蝦場，除了提供釣蝦的樂趣，場內還供應多款不同口味的小食，滿足各種味蕾需求。

👉🏻 獨家優惠

地址：新蒲崗六合街9號Artisan Hub地舖



黃大仙好去處2025【8】滿屋廚房

滿屋廚房為位於樂富的親子餐廳，設有小朋友生日派對，包場服務，到會服務。

地址：樂富聯合道198號樂富廣場3樓B區3203-3204號舖



室內遊樂場

黃大仙好去處2025【9】樂富室內遊樂場100FUN樂滿紛

「100FUN樂滿紛」以「家」為設計主題，營造出親切而溫馨的氛圍。這個「家」鼓勵小朋友自由釋放自己，鍛鍊個人耐力，並啟發創新思維。

地址：九龍橫頭磡聯合道198號樂富廣場B區3205-3208號鋪



黃大仙好去處2025【10】兒童遊戲室

康樂及文化事務署在市區及新界均有提供兒童遊戲室。兒童遊戲室主要供4至9歲及身高不超過142厘米的兒童免費使用。年齡在4歲以下的兒童必須由家長或監護人在內陪同使用。

地址：九龍黃大仙新蒲崗彩虹道150號

蒲崗村道體育館



鄰近商場

黃大仙好去處2025【11】Mikiki

Mikiki位於新蒲崗太子道東，為黃大仙區的大型購物商場之一。商場樓高3層，總面積達21萬平方呎，有近100間商店和食肆。商場附近交通配套完善，更設有行人天橋橫跨太子道東，連接啟德發展區。

資料圖片

地址︰新蒲崗太子道東638號



黃大仙好去處2025【12】荷里活廣場

荷里活廣場位於鑽石山龍蟠街，樓高4層，有200多間商舖和餐廳，提供各式各樣的熱賣商品和美饌。廣場1樓中央的「明星廣場」佔地近1萬平方呎，樓底高達25米，天花由彩色玻璃天幕構成，不少活動及展覽均在此舉辦。

資料圖片：民政事務總署

地址：大磡龍蟠街3號



黃大仙好去處2025【13】樂富廣場

樂富廣場位於橫頭磡聯合道，內部樓面面積約39萬平方呎，是黃大仙區的大型購物商場之一。樂富廣場共分A、B兩區，除了有大型百貨公司和鮮活街市，亦有各式各樣商店及食肆，滿足不同人士的需要。

資料圖片：民政事務總署

地址：橫頭磡聯合道198號

