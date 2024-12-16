離島好去處2025｜13+室內遊樂場/自助餐/打卡熱點推介

離島好去處2025｜提到離島，大家往往會想到那是遠離繁華鬧市的地方。然而，離島實際上擁有多個著名的觀光景點、自助餐以及室內遊樂場等。《01親子》為大家精選了13+好去處，讓你在繁忙的都市生活中，亦能輕鬆計劃與子女的週末行程！



免費公園及景點篇

離島好去處【1】長洲

位於港島西南部的長洲，一直深受外地遊客歡迎，也是港人周末的好去處！從中環長洲乘坐新渡輪，最快約需40分鐘船程。長洲擁有眾多著名觀光景點和美食，包括長洲大魚蛋、長洲角酪、芒果糯米糍和鯛魚燒等。

前往方法：

由中環５號碼頭出發乘坐渡輪



離島好去處【2】蒲台島

蒲台島位於香港南端，人口稀少，島上風景如畫，美麗而寧靜。各位若想趁著假期和子女一同逃離喧囂都市，蒲台島是最理想不過的選擇。蒲台島面積僅3.69平方公里的小島，島上佈滿奇岩異石，如響螺石、佛手岩和靈龜石等，讓人不禁讚歎大自然的巧妙雕琢。

前往方法：

由香港仔出發乘坐街渡



離島好去處【3】坪洲

坪洲全島地勢平坦，面積不足一平方公里，只有長洲的三分之一，人流相對較少。坪洲曾是繁榮的工業中心，灰窰廠、火柴廠等均在此設立。許多工廠遺址，以及坪洲石屋和天后宮等都列為三級歷史建築，值得遊客細細品味。儘管如此，坪洲依然充滿活力，街頭藝術隨處可見，為這個小島增添了獨特的魅力，成為拍照的熱門地點。

前往方法：

由中環6號碼頭出發搭乘渡輪



離島好去處【4】南丫島

南丫島距離中環大約半小時的船程，交通十分便利，是享受悠閒時光的理想去處。南丫島過去以漁業為主，如果想了解昔日的漁業文化，島上有漁民文化村供遊客參觀。洪聖爺灣泳灘水清沙幼，是度過愜意下午的絕佳選擇。在南丫島，你可以欣賞壯麗的山海景色，細味文化古蹟，並尋找傳統漁村生活的痕跡。

前往方法：

由中環4號碼頭出發搭乘渡輪



行山徑篇

離島好去處【5】長洲親子攀岩飛索團

成峯歷奇為小一至中三的朋友仔準備了以下的活動，於長洲做野外定向訓練及飛索體驗。野外定向可訓練朋友獨立地對信息進行評估，並作出決策，從而培養青少年獨立綜合分析問題、解決問題的能力。

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地址：長洲碼頭



離島好去處【6】長洲北眺亭

長洲的著名行山路線之一是北眺亭，沿途會經過長洲的最高點——北眺亭。在這裡，你可以盡情欣賞長洲東灣沙灘和觀音灣沙灘的美景。站在長洲的最高處，還能遠眺南丫島，並欣賞到壯麗的日落。對於新手來說，這條路線大約一小時即可完成，是許多人的行山選擇之一。

前往方法：

由中環５號碼頭出發乘坐渡輪至長洲，上岸後向左沿新興海傍街及北社海傍路步行。



離島好去處【7】大澳虎山

大澳被譽為「香港東方威尼斯」。位於大澳西面的虎山高僅77米，非常適合新手行山。從大澳市中心出發，不到半小時就能抵達山頂。虎山的行山路線簡單易行，沿著紅色欄杆的步道走，整個路程都是水泥路面，還有少量梯級。因此，很多人到大澳掃街、打卡時，會順道攀登虎山，成為週末郊遊的熱門選擇。

前往方法：

於港鐵東涌站乘搭11號巴士至大澳（車程約45分鐘）



離島好去處【8】香港迪士尼樂園

前往深受大人、小孩喜愛的奇妙國度「香港迪士尼樂園度假區」，置身夢幻迪士尼故事當中，與迪士尼朋友見面。樂園共有8個不同的主題園區，提供超過百項遊樂設施及娛樂體驗，而且還可以入住華麗舒適的迪士尼主題酒店！走進樂園，盡情探索各國叢林、遊覽神秘的博物館，乘坐礦車飛越礦山，坐上小船環遊繽紛世界，甚至坐上火箭，飛越太空！

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地址：香港迪士尼樂園度假區大嶼山竹篙灣



親子餐廳篇

離島好去處【9】香港愉景灣酒店｜聖誕燒烤自助晚餐

香港愉景灣酒店呈獻聖誕燒烤自助晚餐，品嘗各種特色燒烤菜餚、傳統節日菜式及甜點，為自己與親友創造難忘的回憶。

地址：香港大嶼山愉景灣海澄湖畔路88號



離島好去處【10】香港東涌世茂喜來登酒店｜聖誕自助餐

香港東涌世茂喜來登酒店推出聖誕自助餐，品嚐精選松露芝士、松露臘腸炒飯、黑松露蒸石斑魚、松露醬烤排骨。

地址：香港離島東涌怡東路9號



離島好去處【11】香港天際萬豪酒店｜天際咖啡室｜節慶自助餐

相約摯友親朋共赴天際咖啡室，一同慶祝節慶假期，舉杯分享聖誕祝願。節慶自助餐，供應一系列滋味豐盛的美饌佳餚，讓您投入濃濃的節日慶典之中。

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地址：大嶼山香港國際機場航天城東路1號



室內遊樂場

離島好去處【12】Epicland歷奇王國

位於愉景灣的Epicland歷奇王國為香港最大室內遊樂場，亦是香港親子活動首選之處，讓你度過振奮人心的歡樂時光，Epicland 實屬為一個週末假日好去處！

地址：香港大嶼山愉景灣愉景北商場地下G31



鄰近商場

離島好去處【13】昂坪360｜昂坪纜車

搭乘昂坪纜車到大嶼山看天壇大佛，僅需 25 分鐘即可直達昂坪山頂，水晶車箱透明車底設計，讓無際碧海和翠綠山巒在您腳下震撼呈現。事先購買昂坪纜車門票，不必擠在人龍中排隊買票，可直接到旅行社換票櫃台取票。

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地址：香港大嶼山東涌達東路11號



離島好去處【14】東薈城名店倉

東薈城名店倉位於優美的大嶼山，是香港大型名店折扣商場，亦是遠離鬧市的理想去處。東薈城名店倉匯集150多個國際著名時尚品牌、逾40間中西美饌及一站式消閒娛樂體驗。

地址：香港大嶼山東涌達東路18-20號



資料圖片：東薈城名店倉

離島好去處【15】愉景廣場

愉景廣場設有盛名的臨海露天區D’Deck，商店種類繁多，是愉景灣主要消閒去處。位於愉景灣碼頭旁的D’Deck匯聚多國主題食肆和坐擁180度海景，提供極緻的視覺與味覺享受。

地址：香港愉景灣愉景灣道1號

