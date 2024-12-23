南區好去處2025｜16+室內遊樂場/親子餐廳/免費公園推介

南區好去處2025｜談及南區，大家可能會聯想到海灘與山景。南區不僅擁有著名的淺水灣和石澳等海灘，還有多個適合家庭的遊樂場和親子活動場所。《01親子》為大家整合南區各大景點。這個周末，不妨與家人一同前往南區，發掘香港的自然魅力，共同享受親子時光。



免費公園及景點篇

南區好去處2025【1】淺水灣泳灘

如果想放慢生活的步伐，淺水灣將是個理想的選擇。淺水灣泳灘綿延292公尺，以柔軟潔白的細沙而聞名，海灣水質清澈，為你提供一個放鬆身心的環境。

前往方法：

1. 於交易廣場搭乘6、6X或260號巴士

2. 由銅鑼灣渣甸街搭乘40或40X號綠色小巴



南區好去處2025【2】赤柱

赤柱是一個美麗的海濱社區，擁有沙灘、市集及人氣餐廳。這裡還有舊赤柱警署、赤柱郵政局和赤柱軍人墳場等歷史景點，以及美利樓和蔔公碼頭等地標，在享受海景的同時，感受香港的文化魅力。

前往方法：

1. 於交易廣場搭乘6、6X或260號巴士

2. 由銅鑼灣渣甸街搭乘40或40X號綠色小巴



南區好去處2025【3】石澳

石澳是香港最受歡迎的海灘之一，擁有充足的更衣室和淋浴室，並設有遊樂場和燒烤區。除了水上活動，可澳亦有多個著名打卡地點，如充滿異國古城風情的古舊石屋、粉藍色的「情人橋」，以及猶如歐陸小鎮的石澳村，讓人流連忘返。

（資料圖片）

前往方法：

港鐵筲箕灣站A3出口，轉乘9號城巴或紅色公共小巴



南區好去處2025【4】香港仔郊野公園

香港仔郊野公園佔地423公頃，提供了壯觀的自然美景和多樣的戶外活動。從山頂可俯瞰香港島的迷人風光，讓遊客盡享大自然的魅力。這裡的步道適合健行，無論是家庭出遊還是獨自探險，都是放鬆身心的理想場所。

前往方法：

巴士路線：7、70、71、72、76、107、170及970X號巴士均可抵達

專線小巴：4B、4C、4M、4S及52號專線小巴均可抵達



行山徑篇

南區好去處2025【5】南朗山

南朗山的行山路線不僅能俯瞰海洋公園，還能以270度的視野欣賞香港仔避風塘的壯麗日落，並眺望深水灣、淺水灣和中環等美景。這條路線適合新手，約1小時內便可輕鬆完成，是享受自然與美景的理想選擇。

前往方法：

由黃竹坑站出發沿南朗山道走

行山路線：黃竹坑 > 南朗山道 > 南朗山亭 > 南朗山 > 黃竹坑



南區好去處2025【6】香港仔水塘

香港仔水塘位於市區附近，擁有豐富的歷史古蹟，是香港島的短距離行山路線。這條路線通常在2小時內可完成，非常適合新手行山者。沿途不僅能享受到自然美景，還能感受歷史的韻味。

如何前往：

行山路線：香港仔水塘道＞香港仔下水塘水壩＞香港仔上水塘主壩漁光村站

交通：4M小巴-黃竹坑A1出口上車

4C小巴-銅鑼灣崇光上車

7號城巴-中環上車



親子自助餐

南區好去處2025【7】黃竹坑 I-O-N｜南灣如心酒店

連繫你我的鄰里咖啡室及酒吧, 黃竹坑I-O-N讓賓客在悠閒環境下享用別具東南亞風味的自助餐及湯麵吧。 賓客可全天候享用姊妹品牌Nina Patisserie時尚摩登的蛋糕、糕點及一系列創意飲品。我們殷勤細心的服務為你營造精彩寫意的餐飲體驗。

HK01優惠｜71折起

地址： 香港仔黃竹坑55號



南區好去處2025【8】香港富麗敦海洋公園酒店

這個聖誕，與星耀廳踏上尋味之旅，陶醉冬日節慶饗樂盛宴，為摯親好友以佳節滋味締造尊屬於您的節日傳統。重點推介包括原隻美國傳統火雞（12 月 16 日開始）、現場即剖原條可持續發展黃鰭吞拿魚（12 月 24、25 及 31 日供應）及意式脆皮烤豬肉卷等。

HK01優惠｜限時75折

地址： 香港仔海洋徑3號



南區好去處2025【9】香港數碼港艾美酒店

佳節將至，相約摯親好友蒞臨數碼港艾美酒店，細味窩心聖誕節慶午市套餐、晚市套餐及元旦半自助午餐，放縱味蕾終極享受。

地址：香港數碼港道100號



南區好去處2025【10】露台餐廳

露台餐廳於聖誕節、節禮日及元旦日推出豐盛自助早午餐，呈現一系列佳餚美饌，包括名貴魚子醬、新鮮海鮮如波士頓龍蝦及阿拉斯加皇帝蟹。

地址：香港淺水灣道109號



室內遊樂場

南區好去處2025【11】The Explorers探險家

探險家位於香港富麗敦海洋公園酒店地下，此室內兒童遊樂場佔地 6,400 平方 英尺，設有 7 個專為 1 至 10 歲兒童特別設計的獨特軟墊遊樂區。

HK01優惠｜8折

地址： 香港仔海洋徑3號



南區好去處2025【12】Juniverse 海怡半島Playhouse

Juniverse 海怡半島Playhouse位於鴨脷洲，佔地2300尺，採用宇宙主題作為設計理念。這裡設有充氣彈床、木粒池、彈彈床和波波池等多種遊樂設施，為孩子們提供了無限的樂趣和探索空間。

地址：鴨脷洲海怡西商場地下G43C



鄰近商場及其他

南區好去處2025【13】THE SOUTHSIDE

THE SOUTHSIDE是港島南區大型生活地標，樓高五層，佔地約51萬平方呎，並以南區獨特的海岸線為建築設計藍本，帶來一站式休閒品味生活體驗。

資料圖片

地址：香港黃竹坑香葉道11號



南區好去處2025【14】香港仔漁村深度遊

香港仔曬家艇能給您帶來最地道的生活體驗，讓您親自接觸香港仔的獨特元素，展現香港仔有趣的傳統習俗。亦會向您介紹香港水上人的精神，瞭解香港除了是購物之都和金融城市以外，也有著人情味和懷舊的氣息。

HK01優惠｜買2送1

上船地址：香港仔魚市場側新填海區2A B30253A



南區好去處2025【15】Build-A-Bear

Build-A-Bear，毛公仔DIY工作坊，可打造專屬個性化互動毛絨朋友，數百種服裝配件任意配搭。每隻獨一無二附送出世紙，更可加入心跳盒及香味，增進親子關係同時訓練創意想像力與小朋友共締美好時光。

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地址：香港山頂道118號山頂廣場2樓223號鋪

香港黃竹坑香葉道11號The Southside1樓136號鋪



南區好去處2025【16】香港海洋公園｜低至半價

海洋公園是香港本土獨特的主題公園，建基於教育、保育、及娛樂，銳意成為世界級最佳度假勝地及主題樂園，締造最佳遊樂體驗予遊人，啟發精彩探索，並將人與大自然緊密連繫起來。

HK01優惠｜低至半價

地址：香港仔黃竹坑道 180 號

