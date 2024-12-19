沐浴露別加水稀釋「用埋佢」！易滋生微生物「這樣溝」也不可以

你會把快用完的沐浴露加水繼續使用嗎？台灣衛福部食藥署提醒，當沐浴露快使用完畢時，避免再加水多次使用，或是把多款不同的沐浴露倒在一起混合持續使用，以免加速微生物滋生，若是肌膚較敏感或有傷口時，使用到微生物滋生的沐浴露，恐會產生不可預知的風險。



你會把快用完的沐浴露加水繼續使用嗎？（Canva）

台灣食藥署指出，沐浴露屬於化妝品，主要用來清潔臉部以外的肌膚，以外觀可分成透明、不透明或帶珠光感等不同種類；以酸鹼度則可區分以液態皂為主體的「鹼性」、界面活性劑為主體的「弱酸性」，以及液態皂與界面活性劑混合的「中性」等，其實不只沐浴露，包含沐浴凝膠也都屬於化妝品。

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無論使用哪一種性質的沐浴露，台灣食藥署提醒，選購前要看清楚是否有完整的化妝品應標示事項，並挑選洗後不會感覺到乾澀的沐浴露，由於沐浴過程中會帶走肌膚表面的水分，建議洗完澡後適量塗抹乳液，避免肌膚乾燥。此外，沐浴露要避免放置於潮濕處，以免產品加速變質。

市面上有不少標榜含植物成分的肥皂或沐浴產品，台灣皮膚科醫學會理事黃毓惠指出，細看產品成分幾乎都含有「皂基」，這就是氫氧化鈉加上油脂合成的香皂，植物成分則是額外添加，而多數標榜「純天然」的精油、保養品等產品，其實都是化學成分加上天然成分。

市售沐浴產品包含沐浴油、沐浴露、沐浴皂等，黃毓惠說，有些醫美品牌做過測試，標榜異位性皮膚炎（濕疹）、敏感性膚質專用是可以選擇的，但最重要還是使用狀況，只要不緊繃、不乾、不癢就可以使用，若出現變紅、發癢，甚至出現皮屑，就要避免繼續使用。

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