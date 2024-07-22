鞋子除臭｜小孩才是臭腳王！2法寶DIY吸味包　梳打粉還能二次使用

腳臭問題難以啟齒，困擾不同年齡層。台灣家事達人介紹一大秘訣不用洗鞋，也能完美解決。



穿著鞋子一整天腳難免會出汗，這時鞋子裏面就容易出現異味，如果沒空洗鞋，該怎麼消除臭味？（Canva）

穿着鞋子一整天腳難免會出汗，這時鞋子裏面就容易出現異味，如果沒空洗鞋，該怎麼消除臭味？台灣家事達人「486先生」分享，其實只要利用舊口罩跟梳打粉，就能有效吸收濕氣、去除臭味，使用後的梳打粉還能清除廚房污垢，再度利用，環保愛地球。

「486先生」在個人官網分享，以前他總以為腳臭是男性專利，有了小孩後才知道大錯特錯，其實真正腳臭界霸主是小孩。每天活動、運動量大，腳底流汗一整天又悶在鞋內，放學回家脫鞋進門的味道實在驚人！「教大家一招，將家裏用不到、要丟棄的口罩拿出來DIY，秒變鞋子除臭神器，而且效果非常的顯著」。

所需材料有「口罩、梳打粉、釘書機」，首先，拿剪刀將口罩的邊緣剪開，將金屬絲取出，然後，將梳打粉倒進口罩中間內層，最後，將開口處折疊，並用釘書機釘起來即完成。

「486先生」表示，梳打粉有去除異味、吸收濕氣的特性，只要放在鞋內約2天，味道就去除的差不多了。而且口罩內的梳打粉還能再次利用，順便拿來廚房去污、或清潔排水管用，完全不浪費，環保愛地球，還能省下買鞋子除臭噴霧的費用。

不過「486先生」提醒，若是感冒、咳嗽等不適狀況，或到醫院、診所等特殊場所戴的口罩，建議直接丟棄，不要拿來二次利用。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：鞋子有異味怎麼辦？達人「用2物」有效除臭，輕鬆解決腳臭問題】