一家四口全因「木筷子發霉」患肝癌病逝！筷子有2大狀況別再使用

用錯筷子恐致癌！對此，台灣「無毒教母」譚敦慈指出，有家庭因錯誤使用筷子，結果全家都患上肝癌，原因是他們使用的筷子發霉卻繼續使用，導致「毒素」積聚，因此也警告大家若筷子出現「2種情況」，就別再用了。



有家庭因錯誤使用筷子，結果全家都患上肝癌，原因是他們使用的筷子發霉卻繼續使用，導致「毒素」積聚。（Canva）

台灣林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈於電視節目《醫點不誇張》表示，筷子清潔與更換十分重要，舉例中國曾發生多宗全家人罹患肝癌案例，原因是他們使用的筷子發霉卻繼續使用，導致「毒素」積聚，對此，她也警告，如果筷子出現「裂開」或「長毛」等肉眼容易察覺情況，必須立即丟棄換新，事關縫裏容易卡髒污，也容易發霉。

譚敦慈又教正確清洗筷子方法，尤其是竹筷子，因為竹筷子上面有直向、橫向刻紋，必須順着刻痕一根一根清洗，否則如果「整把搓」，其實洗不乾淨，另外，筷子材質也要慎選，例如常見的美耐皿不耐熱而且容易變形，不能浸在火鍋或滾湯裡，而她自己會用標示304不鏽鋼材質筷子。

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翻查資料，中國曾於2013年有一家四口相繼患癌離世，專家調查發現這家人因長期使用發霉廚具，導致滋生一級致癌物質「黃麴毒素（Aflatoxin）」，人體長期在飲食中攝取到此致癌物質，形成癌症。

而根據《食藥好文網》報道，台灣食品技師黃育琳指出，黃麴毒素 (aflatoxin) 是一群結構相似的黴菌次級代謝物，主要是由黃麴菌及寄生麴菌所產生，黃麴毒素會抑制DNA及RNA的合成，同時亦能抑制蛋白質的合成，對人類及動物具有高度肝臟毒性、致突變性及致癌性，是目前所知致癌性最強的真菌毒素。

黃育琳進一步指出，歷史上曾發生多起因糧食遭黃麴毒素污染而產生急性中毒死亡的事件，如1970年烏干達有1人因食用遭黃麴毒素污染的樹薯而中毒死亡；1974年印度有397人食用遭黃麴毒素污染的玉米中毒，其中有106人死亡。

台灣郵政醫院營養師黃淑惠接受《 健康2.0》採訪時表示，黃麴毒素的「毒素」是發黴後的產物，無論是清洗或煮沸都除不掉。黃麴毒素的毒性很強，是砒霜毒性的68倍、氰化鉀毒性的100倍，一次大量食用，非常可能引起急性肝腎衰竭死亡。

黃育琳表示，黃麴菌、寄生麴菌常存在於自然環境中，黴菌的孢子能透過空氣、風力、水流、人和動物等方式來傳播，當環境溫度 30～38°C、相對濕度 80% 以上，或穀物飼料水分超過 15% 以上時，黃麴菌容易大量滋生並產生黃麴毒素。

為避免吃下含有黃麴毒素的食物，於購買時可參照以下原則：

1. 購買米、豆、麥、五穀雜糧或其製品時，應優先向信譽佳、衛生管理良好之店家購買。

2. 選擇新鮮、製造日期近、包裝完整、來源成分標示清楚的產品，並從外觀察是否發黴，包裝若有破損或色澤改變，則不可購買。



3. 當產品開封後，建議以乾燥的密封罐存放在低溫、乾燥處，並於有效期限內儘速食用完畢。

4. 若發現食品發霉，千萬別因為可惜而把沒發霉的部份吃掉，外觀雖看不出來，但菌絲早已在食品內生長了，若誤食，後果恐不堪設想。



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