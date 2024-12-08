枕頭套該多久洗一次？女生一學期沒洗 痘痘爆到失控右臉特別嚴重
撰文：中天新聞網
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枕頭套如果一週沒清洗，上面附着的細菌量比馬桶多出1.7萬倍，幾乎等於「睡在馬桶蓋上」！台灣一名女大生北上求學，卻驚覺臉上大爆痘，且右臉比左臉嚴重，在醫生抽絲剝繭下，才發現凶手竟是躺了一學期都沒洗的枕頭套。
台灣皮膚科醫生徐常捷早前在《醫師好辣》節目中分享，一名女大生，從台灣南部北上求學就住在宿舍裏，最近發覺臉上痘痘狂冒，也找不出原因，納悶「高中唸書還沒那麼嚴重，怎麼上大學後變那麼嚴重？」，對此，醫生指出，造成痘痘加劇的原因很多，包括飲食亂吃、不睡覺、沒洗臉，不過，女子的右臉比左臉更慘，表示可能是「局部因素」所造成。
進一步詢問後，女大生這才想起自己都是趁着放假返鄉才洗枕頭套，此次已經一學期沒回家了，也代表時隔一學期沒清潔枕頭套了，才會使其成為細菌滋生的溫床，害得臉上皮膚痘痘長不停。
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而根據一研究指出，用了一星期的枕頭套所含的細菌菌落數會多出1.7萬個，等於比馬桶還髒，對此，徐常捷說明，建議每週都要洗，尤其是臉部膚質比較容易出油，或是抹乳液、有化妝的人，最好每週都能換洗枕頭套，以維持健康與清潔。
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