懷孕時常咳嗽！孕婦為孩子延後接受診斷　確診肺癌產後幾個月離世

空氣污染真的帶走好多人！台灣胸腔內科醫生周百謙分享，先前曾有一名女子在懷孕期間常咳嗽，產後立即做肺部檢查，竟發現罹患肺癌，研判是由空污誘發，而這種由空污引發的肺癌，常不具突變性，雖經化療、免疫治療，仍在幾個月後身亡，留下未滿周歲的孩子。



一名女子在懷孕期間常咳嗽，產後立即做肺部檢查，竟發現罹患肺癌，生產完後幾個月就身亡了。（Canva）

台灣胸腔內科醫生周百謙上台灣電視節目《小宇宙大爆發》節目中指出，肺癌有5大風險因子，包括二手煙、空氣污染、遺傳、化妝品及過度烹飪，每一項都要注意，其中空污可能來自於廚房油煙、吸塵器、汽機車廢氣、裝潢中的甲醛等。

主持人廖盈婷詢問是否有收治有因空污導致的肺癌個案？周百謙回「有」，他表示，這是一名新手媽媽，因為咳嗽，產後立即做肺部檢查，發現肺部中央有顆腫瘤，證實是肺癌。

周百謙表示，其實這名新手媽媽在懷孕期間就有咳嗽情形，但因擔心影響胎兒，未做相關檢查，此外，女性在懷孕期間，血液裏會有胎兒的抗原，所以這時候對於腫瘤耐受性會最強，也就是腫瘤明明是一個不該存在於體內的抗原，但是會因為孕婦，她必須要去適應釋放到血液中的胎兒抗原，所以她會降低她對外來抗原的適應性，基於上述因素，一旦孕婦得到肺癌，大多會被延後診斷。

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周百謙接着說，經過問診與一連串的檢查，研判這名新手媽媽之所以罹患肺癌，是由空污引起的，這類空污引發的肺癌不具備突變性，幾乎沒有機會吃標靶治療藥物，後面就要做化學治療，但化學治療，基本上是一個非選擇性毒殺。

周百謙指出，這名新手媽媽後來很認真做了化學治療，也接受了免疫療法，但由於她腫瘤位置不對，太靠近中央了，所以雖然治療，有讓腫瘤尺吋有縮小一點點，但腫瘤還是壓到氣管，所以她還是在經過幾個療程，幾個月後走掉了。

周百謙提醒，空污是一個無選擇性的一個腫瘤刺激因素，這類肺癌治療上就很困難，「她很年輕，我們都希望她有機會能夠癒好，但是由於她在懷孕期間，停留一段時間，沒有早期診斷（肺癌），所以短短幾個月就走掉了。」

醫生於以下片段約4:50開始便談及以上的病例：



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