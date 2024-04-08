空氣污染｜空氣清新機竟成室內空污元凶！5要點維持居家空氣品質

空氣污染日益嚴重，使得空氣清新機變成現代人的剛性需求，但是因為空氣無色無味、觸不到摸不著，民眾普遍不知道家中的空氣清新機究竟有沒有功效。



因為每到換季期間，家中過敏兒的症狀仍嚴重，造成父母莫大困擾。

居家空氣品質5大要點（按圖👇👇👇）

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為了解台灣家庭使用空氣清新機的習慣，揭開家中空氣清新機到底有沒有效，台灣台北醫學大學公共衛生學系教授莊凱任攜手空氣清新機業者共同進行「全台空氣清新機抽樣100 大調查」。

莊凱任表示，2014 年世界衛生組織（WHO）就指出室內與室外空氣污染會對呼吸道造成危害，包含：急性呼吸道感染、慢性阻塞性肺病，且與心血管疾病及癌症亦具有強烈相關性，而PM0.3是空氣清新機最難過濾的污染源。

什麼是PM0.3

空氣中直徑小於或等於0.3微米的固體顆粒或液體小滴的總稱，也稱為可入肺顆粒物，可隨人們呼吸空氣而進入下呼吸道及肺部。

本港主要空氣污染物及傷害（按圖👇👇👇）

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對空氣太無感！空氣清新機竟成室內空污元凶

此次，大調查走入全台灣家戶實際量測每一台空氣清新機出風口排出的PM0.3懸浮微粒數，結果真實反映出消費者的無感，以及諸多的錯誤使用觀念與使用習慣，都可能不知不覺讓家中的空氣清新機成為家庭的空污機。

第一階段先採問卷調查，第二階段則由具「室內空氣品質維護管理專責人員」合格證書的空氣檢測顧問挨家進行空氣品質檢測，調查時間長達2個月，共抽樣北中南地區總計100台空氣清新機測，進行普查數據與交叉比對分析。

透過事前問卷得知，高達五成受訪對象認為室內空氣品質惡化最大元兇是「潮濕問題」，四成七則表示室外環境最大污染來源為居住在「鄰近大馬路旁」；並有七成以上受訪者家中有成員深受「過敏」所苦。

而實際進行空氣品質檢測發現高達五成的民眾深受居家潮濕問題所困，超過兩成家庭空氣清新機不僅沒有發揮功能，更成為家中空氣污染製造機，出風口排出的PM0.3懸浮微粒數值高達數百萬。

莊凱任指出，抽樣家戶平均室內濕度高達63.8%，而環境濕度過高就容易產生過敏、皮膚不適、呼吸道症狀、關節酸澀，甚至感覺心情鬱悶。依據台灣相關研究顯示，當濕度高達 74%以上就有心臟血管的影響出現。

他進一步指出，空氣清新機出風口數值排出的PM0.3數值從0到700萬相差甚鉅，造成此一現象的原因不外乎，空氣清新機未定期更換濾網，在家中持續製造污染源，此外，大火烹調、燒香拜拜都是原因之一。

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居家空氣品質的 5 大要點

1. 檢查家中的空氣污染來源：

像是家中有人吸煙、烹調時常大火快炒油煙多等。

2. 定時更換空氣清新機的濾網

不要因為想省濾網的費用，久久不換濾網，反而讓空氣清新機成了家中空污來源。

3. 掌握居家相對濕度

黴菌孢子體積小，且容易飛散，容易沾染全身，甚至透過呼吸系統吸入體內，成為過敏、氣喘發作的元兇。

4. 保持空氣清新機24小時開啟

不是家中有人才開空氣清新機，而是要24小時讓其運轉，才能確保家中空氣一直維持清新狀態。

5. 選擇有定期服務機制的優良品牌

避免自己發懶而不維護空氣清新機的狀況。

台灣業者胡玉蓮分享，每次走入用戶家中保養空氣清新機，就會從累積在清淨機裡的髒污，判斷出不同的污染源，呼籲大家應找出家中隱藏的空氣危害與污染源，否則無法解決居家空氣污染的根本問題。

而定期為家中的空氣清新機進行保養是維持空氣品質的不二法門，選擇清淨效率最佳的空氣清新機產品，且有提供定期服務機制的品牌，才能確保空氣清新機的有效淨化力，避免髒污累積讓空氣清新機成為家中的空污製造機。

5大食材提升免疫（按圖👇👇👇）

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莊凱任提醒，想要維持家中空氣清新，更有4不原則要遵守。不要製造污染來源；拒用它廠濾網耗材；避免雜物阻擋空氣清新機的風道；勿將主機放置角落，這些原則如未遵守就會是居家空氣污染的最大元兇。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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