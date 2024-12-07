遊日小心！東京「蘋果病」患者數創新高　常見於小孩孕婦恐致流產

在日本大流行「蘋果病」，兩頰會出紅疹，宛如蘋果一般，身上會出現猶如皮疹的徵狀。



「蘋果病」患者數近日在東京有急遽增加趨勢。最新消息指出，東京的蘋果病患者數近1週已刷新1999年以來新高。

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綜合《TBS》等外媒報道，「蘋果病」正在東京、埼玉等地區流行。所謂的蘋果病，會導致類似感冒的症狀和皮膚出現皮疹，它主要流行於兒童，但是一旦孕婦被感染，還可能會導致流產，而這疾病正以一定的速度蔓延。

東京都表示，截至12月1日的一週內，264間醫療機構通報的「傳染性紅斑」患者數量為796人，平均每家醫療機構有3.02人。這是自1999年開始統計以來的最高紀錄。近3週同時也是2018年以來，患者數首度超過警報水準。

「蘋果病」，是甚麼？

「蘋果病」是會導致臉頰發紅的傳染病，也被稱為傳染性紅斑（erythema infectiosum）。傳染性紅斑，又名第五病，在日本常稱蘋果病，是兒童常見的出疹性疾病，於1975年被發現，是由人類小DNA病毒 B19所引起。傳染性紅斑之所以被稱為第五病，係因該病為歷史上第五種被確認的兒童皮膚出疹性疾病。

「蘋果病」，有甚麼徵狀？

傳染性紅斑症是一種出疹性疾病，由微小病毒B19所引起，傳染途徑是由飛沫傳染，較常見於小孩子，潛伏期約為幾天至2週，往往感染後會出現發燒、咳嗽、臉頰和手臂出現紅色皮疹等症狀，通常會先出現上呼吸道症狀如發燒、流鼻水類感冒症狀。傳染性最強的時期在初期，當患者感到頭痛、關節痛的時候。

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「蘋果病」，會好嗎？

通常一到三周左右就會好！但是有少部分大小孩會出現關節腫痛，且會持續幾個月甚至是幾年時間，只需要症狀治療，且得過後終身免疫。所發出的疹子，是體內抗體與病毒抗原結合後所形成的沉積物，通常也是傳染力最低的時候。而在感染二十天後，身體也產生足夠抗體對付病毒而逐漸痊癒。

只不過要特別注意的是，孕婦一旦罹患「蘋果病」，可能會導致流產，一定要小心。

「蘋果病」，怎麼預防？

基本上，微小病毒B19可能通過密切接觸而傳染，由於酒精消毒對蘋果病無效，一定藥養成良好的衛生習慣，如：常洗手、實行分餐制及戴口罩等，都可以預防病毒的傳染。其中「蘋果病」對於孕婦和兒童，目前沒有特異的防護措施，建議流行期間應該避免到流行地區，才能減少感染的機會。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：東京「蘋果病」正盛行！赴日務必小心 ， 病患創歷年新高，常見於小孩，孕婦一旦感染恐流產】