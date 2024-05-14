懷孕｜孕婦可喝咖啡嗎？解惑4大迷思　按摩、浸溫泉可「這樣做」

現代人生得晚也生得少，每個孩子都是寶。隨着時代的進步，許多懷孕的觀念也在實證醫學的觀念下被導正。針對常見的「4大懷孕迷思」，其中未滿3個月孕期到底能不能講？台灣婦產科醫學會醫生黃閔照今表示，懷孕初期女性身心變化較大，建議跟親友以及同事告知，身邊人的支持與貼心可以幫助孕媽咪度過前期不適症狀，早於3個月公佈完全不會導致流產。



迎接新生命的到來，有許多功課要做，網絡上資訊相當多，身邊親友也會有許多「貼心建議」，但有時候可能只是迷思。準爸爸洪先生、準媽媽連小姐正好在孕育寶寶的階段。連小姐說，之前也聽過人家說懷孕3個月內不能說，但她自己懷孕時，即使未滿3個月也是跟家人、同事說，主要是擔心公司需要搬重物，以及他人抽煙會影響胎兒健康，因此會先告知，以避免遇到類似的情形。

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台灣婦產科醫學會醫生黃閔照表示，確實懷孕初期就要跟周邊的人講，尤其剛懷孕時身心理變化都很大，會出現腸胃不適症狀，容易噁心、嘔吐，若能夠讓身邊的人多一點點體貼與關心，獲得支持對孕媽咪來說最重要，不會因為未滿3個月講出去就導致流產，一點關係都沒有。

除此之外，還有其他常見的迷思。黃閔照指出，懷孕後很多媽媽吃東西都相當忌口，但其實懷孕後還是可以做很多事情，不用太限縮，還是可以「喝咖啡」，根據實證醫學，一天一杯200至300c.c的美式咖啡都是可以的；而「孕婦按摩」只要留意精油按摩的揮發性物質，大腿、小腿、肩頸、下背都很需要爸爸來幫助孕媽咪按摩放鬆的。

而孕婦到底可不可以「泡溫泉」？黃閔照說，懷孕其實可以泡溫泉，但前12周孕期要小心一點，由於胎兒尚在發育，且懷孕後心血管的反應能力比較大，建議溫泉溫度不要超過39度、每次不超過10分鐘，且在開放、通風良好的澡堂泡溫泉，且泡溫泉的時候不要全身浸泡，露出膝蓋、肩膀。

對於懷孕過程中的種種，台灣衛福部國健署提供「孕媽咪健康手冊」及「孕媽咪衛教手冊」，今年也進行更新。黃閔照表示，以前的手冊塞入太多的訊息，導致準爸媽們沒辦法好好閱讀，太多東西以至於不想學，而新編的手冊以「延伸式閱讀」為主，要找爸爸的角色就可以到「爸爸育兒知識區」尋找相關內容。

黃閔照也說，過往的手冊大多以「醫療知識為主」，但時代在進步，孕媽咪的角色才是最重要的，因此本次新編的手冊是以「媽媽的生活」為主設計，從而提供孕媽咪最需要的生活知識。

台灣國健署長吳昭軍表示，今年度推出全新編製「孕媽咪健康及衛教手冊」試閱電子檔，結合醫學、社會、心理、營養、家庭、運動等不同領域之專業，提供孕產及新生兒照護資訊，讓新手媽咪輕鬆掌握正確的懷孕、生產知識，預計2025年推出實體手冊。今天公布後，各界都可以提供相關意見，預計最快2025年1月1日開始發行。

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