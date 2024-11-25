洗襪｜比漂白水、梳打粉更有效！即學「檸檬汁」白襪去污抗菌大法

白襪是許多人衣櫃必備的穿搭單品，不管是運動時搭配球鞋，或是出門聚餐時搭配休閒鞋都很百搭。相較於有顏色的襪子，白色襪子更容易髒且有明顯髒污，清洗上較麻煩，除了使用漂白劑或梳打粉之外，還有甚麼方式，可以讓白襪變回潔白如新呢？



除了使用漂白劑或梳打粉之外，還有甚麼方式，可以讓白襪變回潔白如新呢？（Canva）

白襪該怎麼洗才乾淨？專家教1方法

據英國《每日快報》報道，清潔公司Daily Poppins的協理暨清潔專家貝爾曼分享，最好的清潔去污方法之一是使用檸檬汁，檸檬汁具有強大的去污功效，在洗滌衣物時效果非常好。他也解釋，檸檬中的酸具有抗菌、防腐作用，可以視為「天然漂白劑」。

他近一步說明，若要使用檸檬汁做為清潔劑，首先，先將沾有污漬的襪子放入一碗有加入鮮榨檸檬汁的溫水中，靜置約2至3個小時，再將其取出，並放入洗衣機中進行一般清洗，就能得到一雙「乾淨的白襪」，除此之外，檸檬汁也可作為天然的衣物柔順劑。

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事實上，Nike官網針對消費者清洗襪子的步驟也提醒，應避免使用過熱的水，因為可能會導致襪子縮水或變形，也要避免使用漂白劑或強力清潔劑，避免損壞襪子材質。

尤其是運動襪子，因為通常具有特殊的功能性材料，建議在洗滌前查看產品標籤，以確定最適合的清洗方式。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：白襪子好容易髒！專家教清洗前多加1物「去汙強、成分單純」，不需用力搓就乾淨如新】