晾衫｜厚褸衛衣冬天難曬乾？日洗衣品牌推「逆向晾曬法」2招搞掂

冬天洗衣服容易曬不乾，尤其是厚衣服、外套甚至是學生最愛的帽Tee，乾燥所需的時間更長。對此，日本大廠花王Attack洗衣液官方X，就介紹了一招「逆向晾曬法」，簡單2步驟就能在冬天洗衣時能更快速地讓衣物乾燥。



這招「逆向晾曬法」絕對要學：（按圖了解）



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日本花王Attack官方X在12月9日發文，介紹了一招冬天曬衣技巧，引發日本網友大量轉發。這個曬衣技巧的關鍵在於減少衣物重疊的部分，只要將長袖連帽T恤上下顛倒「逆向晾曬」，將袖子和帽子部分垂下來，避免衣物的腋下和帽子內部等不易乾燥的部分重疊即可，由於衣服倒掛，像極了舉雙手高喊「萬歲」的模樣，花王也將它稱之為「逆向萬歲乾燥法」。

衣服逆向晾曬法具體步驟如下：

1. 將洗好的衣服或者帽T上下顛倒

2. 用夾子等夾住衣服下擺部分晾曬即可



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這則貼文引來了許多日本網友回應，有網友大呼：

．「為甚麼之前沒想到呢」

．「我想知道的就是這個」

．「我第一次知道可以這樣曬衣服」

．「長知識了」



有網友實際嘗試後，分享了他們的小建議：

．「我是一開始掛在衣架上曬，等到覺得快乾了的時候，再進行逆向晾曬，真的會乾得很快！」



透過這個簡單的曬衣服小技巧，在冬天洗衣時也能更快速地讓衣物乾燥，減少洗衣的煩惱。不妨在下次洗帽Tee或厚重衣物時，試試看這個「逆向晾曬法」，讓衣服更快乾。

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