百日咳｜忽視久嗽可致抽搐昏迷 中醫教煲湯水補身 助改善脾虛

「百日咳」久聞而不常見，是否單純只因咳嗽愈百日而名？非也，其實是指由百日咳博德氏桿菌所引致的咳嗽。今年（2024年）衛生防護中心於5月24日曾發信指，本港首5個月的百日咳個案已超去年總和。患者初時如同普通傷風感冒，以咳嗽、流鼻水、噴嚏和發熱爲主。但咳嗽隨日增加重，甚至妨礙患兒飲食和呼吸。而且肺部受到細菌感染後，嚴重者可導致抽搐及昏迷。

本文作者：林之蘭 註冊中醫



「哮從少腹下逆上而咳，連咳數十聲，少住又作，甚或嗽發必嘔，牽掣兩脇，涕淚皆出，連月不癒」——《本草綱目拾遺》

而中醫記載中，典型的頓咳與西醫百日咳相符。特徵為陣發性、痙攣性咳嗽，伴有咳後雞鳴樣回聲（嚴重的氣喘）。常見於冬春季節，並以五歲以下小兒為多見。此病痰伏於内，難以咳出，所以邪氣難退，病程遷延，不易速癒，與一般咳嗽需要作鑒別。

百日咳的三個階段

初咳期：

病情類似感冒，2-3天後諸症漸減，而咳嗽日益加重——陣發性連續咳嗽，夜間為重。

痙攣期：持續2-4週或更長。

劇烈咳嗽，咳後伴隨雞鳴樣吸氣聲。反復咳嗽時，患兒甚至會咳致舌下破潰，或咳出大量黏稠痰液、甚或嘔吐。吐出後咳嗽暫緩。病情同樣日輕夜重，而且因情緒激動、進食等因素誘發。需要避免併發症，例如窒息、抽筋等危症。

恢復期：痙咳消失，約2-3週後咳嗽止。

現時香港百日咳並不多見，但咳嗽纏綿難愈時需要小心嚴重呼吸道疾病，可以肺部xray和抽痰化驗等作鑒別。除了求助於中西醫之外，預後和預防同樣重要。

預後方面，除了考慮久咳傷肺氣以外，調養時需要顧及久病所波及的其他臟腑。譬如小朋友咳甚嘔吐、不思飲食，考慮肺胃氣陰兩虛。飲食上以簡單、容易消化的食物爲主，切忌再用燥熱厚味（譬如煎炸辛辣、果仁餅乾等等），以免進一步傷陰。亦需避免凍飲，以免寒凝痰聚，加重體內伏痰。

久嗽脾虛、中氣怯弱 需靠湯水補身

人參五味子湯

方藥：人參3克、白朮5克、茯苓5克、五味子3克、麥冬9克

用法：上藥加生薑3片、大棗3枚，水煎後溫服。

此方取至兒科醫書《幼幼集成》，適用於久嗽脾虛、中氣怯弱的小朋友。

香港兒童免疫接種計劃

預防方面，百日咳的潛伏期由4至21天不等，通常為一周左右。故此，除了隔離患兒以外，保持良好的個人衞生尤其重要，特別是培養小朋友摸眼口鼻前先洗手的習慣。另外，香港現行的「香港兒童免疫接種計劃」所採用的混合疫苗包括：白喉、破傷風、無細胞型百日咳及滅活小兒麻痺混合疫苗，主要為學前兒童及小一學童接種。正所謂預防勝於治療，如有任何疑問，請向註冊中西醫查詢。