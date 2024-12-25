老公前妻狂訂禮物送給女兒！卻選「貨到付款」全數金額由繼母負責

一名網友發文抱怨，指出老公的前妻不斷往家中送禮物，還不管老公的拒絕，強調自己只是想彌補對年幼女兒的虧欠。



網友認為，送禮物並沒有問題，只是老公的前妻爽快買一堆東西卻選擇貨到付款，瞬間勾起她的怒火，不顧一切想當壞後母，「沒道理我付錢給妳當好人吧！」

前妻落單，繼母付款，這種做法也算是「彌補」嗎？（按圖了解）



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有一位女網友日前在「匿名公社」發文，提到老公的前妻又訂了一堆東西送到家裏，指名要送給女兒當聖誕禮物，其中聖誕樹就有大、中、小的尺寸，以及過時許久的Elsa小禮服。面對前妻的舉動，老公氣得打電話質問，怎料對方當場發瘋尖叫，前妻的媽媽還搶走電話，要求他們別罵有憂鬱症的前妻，並認為送禮物只是想彌補沒有陪伴女兒的虧欠，又沒有傷害他人。

女事主無奈表示，「只是這位媽媽，禮物她訂的很爽，下單下的很落力，但妳是選貨到付款欸，妳買禮物我出錢？這合理？」網友下定決心，下次看到是老公前妻送來的禮物，就算會被冠上「壞後母」的罵名，也絕對會拒收，「沒道理我付錢給妳當好人吧！」

貼文一出掀起網友熱議，紛紛討論起來，主要還是建議她直接拒收：

．「就說是詐騙集團，沒買硬要送來」

．「彌補了甚麼？製造麻煩」

．「貨到付款拒收就好，網購一直未取會被黑名單」



而貨到付款也讓網友無法接受：

．「犀利前妻，這麼會精打細算」

．「這桌我請，你付錢的意思」



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