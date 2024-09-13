孩子長於單親家庭易學壞？再婚渣男以「歪理」與前妻爭孩子撫養權

台灣早前有一對夫妻離婚時協議好孩子的監護權歸女方，但再婚的男方反悔，在訴狀中提到：「為非作歹之徒多係來自單親家庭的默不關心，未能充分得到父母的愛而導致在社會上違法亂紀、胡作非為。」欲以此爭取監護權。台灣律師呂秋遠感嘆，離婚在現在已經是普遍的現象，但還是有許多人心中充滿歧視單親的思維。



離婚在現在已經是普遍的現象，但還是有許多人心中充滿歧視單親的思維。（Canva）

呂秋遠律師在Facebook分享一個故事，一對夫妻離異，再婚的男方反悔要爭取孩子的監護權，在訴狀中提到：「為非作歹之徒多係來自單親家庭的默不關心，未能充分得到父母的愛而導致在社會上違法亂紀、胡作非為。」這番歧視單親家庭的言論讓呂秋遠冒火，也讓很多網友同感氣憤。

離婚三個月就再婚，不付撫養費

男方在離婚後，迅速找到真愛，在三個月後再婚。離婚協議約好子女監護權給女方，也會付扶養費，但後來男方反悔不付錢，女方就告到法院請求扶養費裁定，而男方則反過來請求把監護權改給他。

男方主張，既然女方想要錢，那乾脆他自己來養。對方律師在訴狀上寫了這段話：

反訴聲請人身為警務人員，平日看盡為非作歹之徒多係來自單親家庭的默不關心，未能充分得到父母的愛而導致在社會上違法亂紀、胡作非為。而反訴聲請人如今已再婚並已有能力照顧未成年子女，懇請鈞院改定反訴聲請人為主要照顧者。

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歹徒大多來自單親家庭的漠不關心？

呂秋遠說他看到這段話頓時冒火，離婚三個月後就急着再婚，那也就算了，最不能忍受的，是藉着自己再婚，說出「歹徒大多來自單親家庭的漠不關心」這種話，是對單親家庭與小孩的歧視。而且，想問對方的律師，請問你在幫你的當事人寫這段話時，手沒有發抖嗎？而且，這句話也很有趣，「歹徒大多來自單親家庭的漠不關心」，所以男方承認自己不關心小孩嗎？

再婚，往往是爭執的開始

夫妻離婚後，究竟誰比較適合帶小孩，本應由兩人以孩子的幸福為考量後，做出決定不容易，撫養的一方將會很辛苦，而不能常常見到孩子的一方，心情一定也很不好受。但既然做出決定了，怎麼可以因為再婚而後悔？

故事中的男方，大概是因為不想付撫養費，進而以搶奪孩子作為籌碼。而起因，不就是因為再婚嗎？很多原本相安無事的離婚父母，往往因為再婚而掀起波瀾。「我有自己的家庭要養。」這句話實在很瞎，所以你和前一任的孩子算甚麼？那既然都付不出扶養費了，可以養得起小孩？所以不是付不出來，是不願意付！可能是離婚時懷有愧咎，表現慷慨，但有了再婚對象，就馬上後悔了。

這故事更令人氣憤的，是男方拿已婚來擔保「比起單親的媽媽，更適合帶小孩」，還認定單親家庭的孩子容易為非作歹。

愛，一個人就可以給得起，不想給的，兩個人也一樣

呂秋遠提到，離婚在現在已經是普遍的現象，但還是有許多人心中充滿歧視單親的思維。而這種思維出自離婚的當事人，更是可笑，他沒想過自己孩子變成單親，是誰造成的嗎？如果單親，但父母雙方都好好關心孩子，那麼孩子哪會缺少愛？「愛，一個人就可以給得起，不想給的，兩個人也一樣。」說得太好了！

這位再婚反悔不想付撫養費的爸爸，你不想承認就算了，但請不要把歧視單親家庭的言論大方的寫在訴狀上，你知道有多少傑出人士來自單親家庭嗎？如果你真的這麼擔心，那你就多陪伴孩子、多關心孩子吧！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：單親家庭的孩子容易為非作歹？呂秋遠怒斥離婚三個月再婚的父親，別用這種爛訴求請求監護權】