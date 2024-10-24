人妻離婚不爭監護權！不捨與孩子分開　過來人稱「這狀況」該開心

若婚姻到了四分五裂的地步，為了孩子，你仍然會選擇離婚嗎？一名女網友發文求助，她的婚姻已走到盡頭，雙方都想離婚，但如此一來必定離開孩子，讓她陷入糾結，因此求助網友：「我真的放不下小孩，要怎麼放下這一切？」



離婚不僅是兩夫妻的事，更會影響到孩子們的生活：（按圖了解）



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一名女網友在Dcard發文，表示她的婚姻已經走到了盡頭，雙方都很痛苦，都有離婚的打算。她有兩個小孩，一個3歲，另一個1歲，一直都是由女事主全職帶的，先生表示離婚後他要小孩，而她沒有後盾，因此也不打算要小孩的監護權。

但事主坦言，她真的「放不下」小孩，光想到離婚要離開小孩她就會「很痛苦」，但夫妻之間真的不合適，未來家庭也不會幸福。她最後詢問網友：「有人能分享在離婚後離開小孩是甚麼狀況嗎？要怎麼放下這一切？」並無奈表示，不知道該怎麼跟小孩說。

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此文一出，不少網友建議還是要爭取「監護權」：

．「為甚麼不要小孩監護權？如果先生沒有一定要現在就離，妳要不要考慮小孩都送託嬰妳趕快去上班累積資本，等有辦法跟他抗衡的時候再離」

．「監護權沒有一定要放棄…可以共同監護呀，約定爸爸為主要照顧者，約定媽媽有固定的探視時間」

．「那就好好把監護權爭取到」



也有網友提到，沒有監護權但有「探視權」：

．「離婚後即使沒有監護權，還是會有探視權，妳應該開心的，妳想看小孩就去看，其他時間妳可以享受單身生活不需要顧小孩」

．「那就只能爭取探視權，確保妳能夠時常地看到他們」



也有網友分享經歷，鼓勵事主：

．「我離婚時小孩一個4歲半一個2歲，小孩還小很快就適應我的離開，這年紀還懵懵懂懂」

．「我離婚之後小孩也是給前夫，妳只要情緒夠穩定，不用怕對方灌輸小孩甚麼，這一路歷程不容易，不管在談離婚、考慮監護權、離婚後探視，都會有不同的挑戰」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】