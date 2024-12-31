鼻敏感｜寒氣入侵導致鼻敏感？中醫師教你4招增強體質 附通鼻湯水

每當季節交替，天氣變化的時候，外邪更容易侵襲人體! 在中醫理論中，鼻敏感和鼻塞的成因與風、寒、濕等外邪有密切關聯，特別幼童臟腑稚嫩，免疫系統較弱，對外界環境的適應能力相對不足，因此容易受到外邪的侵犯。

本文作者：香港註冊中醫師趙仕祥博士



遇到寒氣會侵入人體，此時呼吸系統疾病、鼻塞、發炎，流鼻水、打噴嚏等症狀出現。寒邪阻滯了氣血的流動，影響了肺的正常功能，造成鼻腔不通、黏液分泌過多。另一方面，天氣潮濕時，濕氣容易滯留在體內，影響脾胃運化功能，進而使得肺氣不暢，表現為鼻塞或過敏性鼻炎。

改善生活習慣 免受外邪侵襲

從中醫的角度來看，預防兒童鼻敏感和鼻塞的關鍵在於增強體質和保護孩子的呼吸系統免受外邪侵襲。具體可以從以下幾方面入手：

首先，要注意衣物和居住環境，避免受寒受濕。要注意保暖，避免因寒冷刺激而導致鼻塞。保持環境清潔，避免灰塵、霉菌等物質的積累，這些都可能引發過敏反應。

增強脾胃功能和肺的抵抗力。日常飲食中可以多食用一些溫補食材，如薑、紅棗、枸杞、桂圓等，有助於增強脾胃運化功能和提升免疫力。此外，要保持規律的作息時間，避免熬夜，保持充分的睡眠，有助於提高免疫力，減少疾病的發生。

特別是秋冬季節，應該按醫師處方進行適當調理，例如：疏風散寒、通鼻止流的中藥，幫助提高抗病能力。

最後，保持情緒穩定，避免過度疲勞或情緒波動，這對增強免疫力和預防過敏症狀的發生也有積極作用。

通鼻湯水 助於調理免疫系統

中醫治療鼻敏感和鼻塞常使用具有疏風清熱、化濕通鼻的湯水。以下是一款常見的適合兒童的湯水，既能預防鼻塞，又有助於調理免疫系統。

湯水建議：

蘋果 50克、辛夷花 10克、白蘞 10克、枸杞 6克、薑片 3片、紅棗 3枚、水 500毫升

蘋果能潤燥通鼻，辛夷花能疏風通鼻，白蘞有助於排濕，枸杞則能補肝腎，增強免疫力，薑片和紅棗有溫補脾胃、強身健體的功效。能疏風清熱、補益脾肺、增強免疫力的作用，特別適合春秋季節氣候變化時使用，能幫助防止鼻敏感和鼻塞的發生。

穴位按壓促進氣血流通

可以疏通經絡，調和氣血，有助於緩解兒童鼻敏感和鼻塞的症狀。通過按壓特定的穴位，可以刺激免疫系統的反應，達到促進氣血流通、舒緩不適的效果。

常用的穴位包括：

迎香穴：

位於鼻翼旁邊，對於緩解鼻塞、改善呼吸道通暢有顯著效果。輕輕按壓此穴位可幫助疏通鼻腔，減少鼻塞和流鼻水。

印堂穴：

位於兩眉中間，對於治療頭痛、鼻塞等上呼吸道問題有良好的療效。可輕輕按摩此穴位，促進氣血循環，減輕鼻塞症狀。

合谷穴：

位於手背部，拇指和食指之間的凹陷處。這個穴位對於調理全身氣血、疏通經絡有很好的效果，有助於增強免疫力，防止外邪侵襲。

風池穴：

位於後頸部，兩側顱骨下緣凹陷處。此穴位對於緩解由風寒引起的鼻塞症狀，特別適合於風寒型鼻塞。

按壓方法：

每個穴位可以用指腹輕輕按壓，每次持續1-2分鐘，根據孩子的反應調整力度，避免過度用力。

可配合輕微的按摩動作，幫助血液循環，促進治療效果。