驚蟄節氣｜某體質忌吃辛熱食物中醫教養肝注意3點 附鼻敏感茶食譜

驚蟄，寓意春雷起而萬物甦醒。人的身體與自然相呼應，人的陽氣也會從潛藏中醒來，開始升騰，氣血循環會增強。初春來臨，大家應多加注意肝臟和脾胃健康。莫競芳醫師提醒不同體質的人士宜吃不同性質的食物補身，文末亦附有紓緩鼻敏感的茶飲食譜。



驚蟄宜吃辛散食物

驚蟄，蟄是蟲的意思，寓意春雷起而萬物甦醒，人的身體與自然相呼應，人的陽氣也會從潛藏中醒來，開始升騰，氣血循環會增強。因此驚蟄時節應該以固護陽氣為主，尤其春天多潮濕，如霧氣困住陽光，需要適當吃一些辛散的食物幫助驅走潮濕，例如洋蔥，芽菜，韭菜，菠菜，芹菜，甜椒，萵筍，蔥等。

驚蟄時節應該以固護陽氣為主，需要適當吃一些辛散的食物幫助驅走潮濕。（photoAC）

陰虛火旺體質忌吃辛熱食物

不過陰虛火旺體質的人士要特別留意，初春容易因為腎水不足，陽氣反而升騰太過，造成虛火上炎，出現生痱滋，暗瘡，失眠等問題，因此不可多食辛熱的食物，例如辛辣、煎炸、羊肉、榴槤等等，平時適當用滋陰降火的百合、石斛、麥冬、銀耳等來煲湯水飲，并儘量早睡，使腎水充足，陽氣不會升騰太過。

春天肝氣旺盛

春天在五行屬木，臟腑對應肝，春天是肝氣旺盛的季節，也是養肝的好時機。中醫認為肝負責調節全身氣機和血液，肝氣疏通，則氣血循環暢順，容易排走痰濕、瘀血等病理產物；若肝氣鬱結，小則容易月經不暢，失眠，慢性咽炎等功能失調問題，大則出現乳腺增生，子宮肌瘤，甲狀腺結節等器質性疾病。

春天是肝氣旺盛的季節，也是養肝的好時機。（PhotoAC）

養肝要注意3點

早睡



十二時辰中，夜晚11時至淩晨3時是肝膽經氣血最充足的時間，此時血液回到肝中以藏血，完成修復和解毒，再濡養肝膽及全身，形成良性循環，因此若在夜晚11點前開始睡眠，是順應自然，有利於護養肝臟。

放寬心情



中醫認為，肝主情志，心情不好會使肝氣鬱結，無法疏泄，因此春天應保持心境寬容，多做舒展的運動，例如瑜伽、游泳等，讓肝的氣機暢達，才不會生出各種病來。

適當飲用花茶



例如玫瑰花，素馨花，茉莉花，佛手柑，薄荷等，利用芬芳氣味來疏肝理氣，同時也能提神。

適當飲用花茶可以養肝。（PhotoAC）

濕重加重脾胃負擔

春天也要養脾胃。春天肝氣過旺，容易傷脾胃，誘發胃脹、反酸、胃潰瘍等消化道疾病，尤其平時壓力大、情緒急躁的人容易出現這些問題。而且春天多潮濕，人體排汗減少，水份和代謝產物積聚在身體，會加重脾胃的負擔，積聚水濕，人容易疲倦，胃口差，水腫等等。因此食物上要清淡容易消化，可以適當吃素，以新鮮蔬菜代替肥甘厚味，讓胃口慢慢恢復。

若水腫疲倦較明顯，可以用健脾祛濕的藥材煲湯或煲粥，例如淮山、茯苓、扁豆、薏米、芡實、蓮子等等。若因情緒影響脾胃出現胃脹、反酸，可配合疏肝理氣的花茶，或酌量用一些清肝熱的食材，如蓮藕和紅蘿蔔。平時適當運動排走濕氣，但要避免在冷氣房做運動，以免影響排汗。

驚蟄時節是鼻敏感症發作的高峰期。（PhotoAC）

紓緩鼻敏感茶飲食譜

最後，驚蟄時節是鼻敏感症發作的高峰期。因為此時溫度濕度變化大，花粉彌漫，加上香港居住環境狹窄，空氣流通差，容易刺激免疫系統。若想紓緩症狀，可以用以下藥材煎水代茶，有通鼻竅的功效：

材料



辛夷花5朵

防風6克

薄荷5片

蜂蜜適量

做法



1. 洗淨辛夷花、防風、薄荷，將材料放入茶壺

2. 加500毫升熱水，焗20分鐘

3. 待水變暖後，加入蜂蜜調味即可

注意



1. 辛夷花能促進子宮收縮，孕婦不能飲用。

2. 鼻敏感患者本質多有氣血陰陽的不足，除了用食療減輕症狀，更重要是找到根本原因對症下藥。

莫競芳醫師

資料獲莫競芳醫師授權轉載

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