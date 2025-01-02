氣管敏感｜轉季容易誘發過敏 四穴位助疏通經絡 附秋冬潤燥湯水

肺在中醫中屬於“臟腑”之一，負責呼吸與氣的運行。

中醫對於氣管敏感的理解，則將其歸為“肺氣虛”或“風寒濕邪入侵”之症。這些外邪包括風、寒、濕、熱等氣候因素，當季節交替時氣候變化劇烈，容易誘發氣管過敏的症狀。在外界的風寒濕邪或過敏源侵犯肺部時，會導致氣管收縮，造成呼吸不暢和氣道過敏症狀。若此時體內的免疫力低，則容易誘發氣管敏感的症狀。

本文作者：香港註冊中醫師趙仕祥博士



因此，氣管敏感的發病機理，既與外界環境因素有關，也與自身體質的弱點和免疫系統的功能有關。氣管敏感的治療以疏風、清熱、潤肺止咳、補氣健脾為主，並按具體情況進行辯證施治。

風邪：風為百病之始，容易侵入人體，尤其是在春季和秋冬交替時，風邪容易引起上呼吸道的敏感反應。風邪會使肺氣不宣，從而引發咳嗽、氣短、喘息等症狀。

寒邪：寒冷的氣候可使氣道的血液循環變差，造成氣管收縮，氣道不通暢，從而引發氣管過敏反應。這類症狀常見於秋冬季節，當外部寒冷空氣進入肺部，會導致呼吸急促、咳嗽、甚至喘鳴。

濕邪：當氣候潮濕或雨季時，濕氣容易積聚在體內，導致脾胃失調，進而影響肺的功能，容易引發氣管過敏症狀。濕邪阻滯氣血，尤其是當濕氣與寒氣相結合時，會使氣道感覺更加沉重和堵塞。

熱邪：夏季高溫時，空氣中的熱氣也會影響人體的肺部，導致熱邪積聚，從而引發呼吸道發炎或過敏。熱邪會使氣管發炎，產生黏痰、喉嚨乾痛等症狀。

中醫治療會針對這些外界氣候因素進行調理，疏風散寒、清熱化濕，幫助恢復肺氣的正常功能。

秋冬湯水建議 助你調理肺氣

對於氣管敏感的治療，中醫常用的湯水有助於調理肺氣、疏風清熱、潤肺止咳，特別適合秋冬季節或氣候變化時使用。以下是一款經典的中醫湯水配方：

秋冬潤燥飲

杏仁 10克、百合 15克、枇杷葉 10克、川貝母 5克、蜜棗 3枚、水 500毫升

能有效疏風清熱，潤肺止咳，化痰平喘。幫助氣管舒展，特別適合氣管敏感的患者，能有效防治氣管過敏症狀。

中醫認為氣管敏感與肺氣虛弱、外邪入侵有關，透過穴位按摩可以有效疏通經絡、調和氣血，幫助增強肺部功能，從而緩解氣管過敏的症狀。

４招穴位按摩 助緩解氣管敏感

常用的穴位包括：

列缺穴：

位於前臂橈側，當腕橫紋上2寸的位置，這是肺經的重要腧穴，能夠調理肺氣、緩解咳嗽及氣短。對於治療氣管過敏、喘息有顯著效果。

天突穴：

位於胸部正中線，鎖骨上1-2指的位置。這個穴位能夠疏通肺氣，幫助緩解咳嗽、喘息等症狀。經常按壓此穴位有助於改善氣道的通暢性。

合谷穴：

位於手背部，拇指和食指之間的凹陷處。這個穴位具有調理全身氣血、強化免疫力的作用，對於治療氣管敏感有輔助作用。

肺俞穴：

位於背部，第三胸椎棘突下1.5寸的部位，屬於肺經的腧穴。按壓此穴有助於調理肺的功能，緩解由於氣管敏感引發的呼吸困難。

按摩方法：

使用拇指或食指輕輕按壓這些穴位，每次持續1-2分鐘，並可以輕輕旋轉按摩，增強療效。

可以每天按摩2-3次，特別是在發病初期或季節變換時進行預防性保健。