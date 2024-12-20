冬至節氣｜寒濕宜注重食補 中醫教五類人調養貼士 附12款養生湯水

冬至一家團聚的氛圍意味著寒天的到來，這天是黑夜最長白晝最短的一天，這時陰氣盛極而衰，陽氣亦隨之而萌生，因此冬至亦有演變成為迎接陽氣的日子，有一年之始的意思。

本文作者：陳志勇醫師



冬至時節常見陰天、寒濕、寒冷的氣候特點，而陽氣潛伏於體內，對能量和營養的需求亦會相對增多；而生理機能正處於相對抑制狀態，抑制熱量的消耗，是機體蓄積能量的階段。此時節中醫養生應以固守真元為重點，固腎強身，護陽益精，陽陰相養，蓄勢以待。

在這時候陰氣盛極而始陽初見，所謂冬至一陽生。在養生學上非常重視陽氣初生的階段，應重點保育。在陽氣初生時需像農民育苗、婦人懷孕般精心調養，使其逐漸壯大。而當人體內的陽氣充足，才會達到祛病延年的目的

因人而異的調補

1.陽虛體質

宜多食羊肉、牛肉、雞肉等性質偏於溫熱的食物。

2.氣虛體質

可以在常規的煲湯時加入少量黃耆、黨參等補氣之品。

3.血虛之人

當養血為要，可多食動物肝臟、雞鴨魚肉等高蛋白食品。

4.陰虛者

多食滋潤之品，如蓮藕、阿膠、雪耳、燕窩等。

5.脾胃素虛之人

需先調理好脾胃功能，再服補藥補品，可增加滋補效力，避免發生虛不受補的情況。

3款冬至養生湯水

核桃栗子豬腰湯

材料：核桃仁30克、栗子30克、豬腰40g、瘦肉200g、薑片適量、陳皮一角

功效：補腎強腰 益氣健脾

黨參蟲草花淮杞水鴨湯

材料：黨參30克、蟲草花30克、麥冬12克、杞子30克、淮山30克、元肉20克、水鴨350克

功效：滋肺補腎 補氣養血

首烏熟地烏雞湯

材料：首烏15克、熟地15克、黃精15克、杞子20克、黑豆15克、烏雞350克

功效：滋補肝腎 補精益髮

陳志勇醫師(註冊中醫師)

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