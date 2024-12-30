鼻敏感｜小朋友一轉季就鼻塞?中醫師教你按摩穴位 附補益肺氣湯水

根據香港大學2022年的研究顯示 ，本港47%之小學學童都有出現鼻敏感的情況，而近日天氣開始轉冷，小朋友都可能開始而不停「捽鼻」，甚者更會影響日常生活及課業，相信亦造成不少家長的困擾。 在中醫角度而言，鼻敏感多屬於「鼻鼽（音：求）」 ，臨床上多見鼻塞、噴嚏、鼻流清涕、鼻痕之情況反覆發作，尤見於氣候轉變，寒溫交替的時候。

本文作者：博愛醫院 楊日希醫師



由於小朋友「形氣未充」，即身體之五臟六腑仍然在發育階段，導致其肺脾腎相對不足: 其年幼而腎氣未充實，脾虛而難以完全運化水谷，肺氣偏弱而不能將水谷之氣遍佈周身，成為保衛人體之「衛氣」，抵禦病邪入侵，最終令邪氣入侵人體，困阻皮毛，肺氣不利，鼻竅難通，形成「鼻鼽」一證。在急性發作期固然要求診治療，以適當的處方盡快驅除外邪，避免有留寇之患，病邪難去，令症狀反覆不癒。

按摩穴位可助疏通鼻竅

在服藥求醫之外，亦可以在病發鼻塞不通之時，可以透過按摩特定穴位，疏通鼻竅，緩解症狀。迎香穴位於鼻翼外緣，家長可以用手指向鼻唇溝上推，可觸及一輕微凹陷處，按壓會有酸脹感。風池穴則位於耳後頭枕骨下，髮際內的凹陷處。發作時可以輕輕按揉穴位10－15秒，休息5－10秒後再度按壓，重複約3－5次。熟習後可以讓小朋友平躺，使用拇指按壓迎香穴，中指或無名指同時按壓風池，效果更佳。

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補益肺氣湯水 助改善症狀

日常飲食方面，除了飲食均衡，保暖避寒之外，亦可以服用以下湯水，補益肺氣，健脾助運，令小朋友衛氣充足，病邪難以入侵，改善症狀。

材料如下：

黃芪20克，鮮淮山1條，豬𦟌一塊（300克），扁豆30克，紅蘿蔔一條，蜜棗兩顆，腰果50克。

烹飪時先將紅蘿蔔及淮山去皮切塊備用，但後者汁液具有一定刺激性，切記戴手套去處理。之後將黃芪，扁豆，腰果清洗及浸泡約20分鐘，亦要豬𦟌先放到沸水內煮約5分鐘「汆水」去腥味後盛起。最後將所有材料放進沸水中煲約1到1.5小時便可。若果天氣寒冷乾燥，則可以考慮加入約30克之海底椰或一個雪梨（切塊），以達潤燥之功。